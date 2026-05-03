Приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы (АГС), вступил в силу. Теперь список включает 363 позиции.

Среди новых специальностей — травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик.

Также увеличилось количество организаций, где можно пройти альтернативную службу — с 1798 до 1927. Список предприятий и учреждений, где могут служить представители малочисленных народов России, также был расширен с учетом их традиционного образа жизни.