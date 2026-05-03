Роспотребнадзор назвал главную весеннюю опасность для дачников

Роспотребнадзор назвал главную весеннюю опасность для дачников

С началом весеннего дачного сезона возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор назвал главную весеннюю опасность для дачников
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает мелкие кровеносные сосуды, почки, легкие и другие органы. Переносчиками вируса являются рыжие полёвки и другие мышевидные грызуны, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что возбудитель болезни может долго выживать при низких температурах и на загрязненных поверхностях. Специальной вакцины против этого вируса пока не существует.

Чтобы минимизировать риски, Роспотребнадзор рекомендует перед началом дачного сезона тщательно проветрить дом и просушить вещи на солнце. Уборка должна проводиться в защитной маске и перчатках.

роспотребнадзор дача геморрагическая лихорадка
Следующие рекордно длинные новогодние каникулы ожидаются в 2032 году

Рекордно длинные новогодние праздники продолжительностью в 12 дней могут повториться в России зимой 2032 года, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий пояснил, что это возможно лишь при условии сохранения действующих норм Трудового кодекса.

Ближайшие же новогодние праздники, согласно новому производственному календарю от Минтруда РФ, продлятся с 1 по 8 января, но за счет того, что 9 и 10 января выпадают на субботу и воскресенье, суммарно россияне будут отдыхать 11 дней, с учетом нерабочего дня 31 декабря 2026 года.

новогодние каникулы выходные

