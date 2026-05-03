С началом весеннего дачного сезона возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает мелкие кровеносные сосуды, почки, легкие и другие органы. Переносчиками вируса являются рыжие полёвки и другие мышевидные грызуны, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что возбудитель болезни может долго выживать при низких температурах и на загрязненных поверхностях. Специальной вакцины против этого вируса пока не существует.

Вам будет интересно Эксперт рассказал, как избавиться от сонливости в плохую погоду Сонливость при плохой погоде можно снизить с помощью воды, света, режима сна и умеренной физической активности. По словам специалиста, при сонливости...

Чтобы минимизировать риски, Роспотребнадзор рекомендует перед началом дачного сезона тщательно проветрить дом и просушить вещи на солнце. Уборка должна проводиться в защитной маске и перчатках.