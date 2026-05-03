Губернатор Ленинградской области дал старт работе фотовыставки, приуроченной к 80-летию со дня рождения известного политического деятеля Владимира Вольфовича Жириновского. Экспозиция развёрнута в Доме областного Правительства.

Обращаясь к посетителям выставки, глава региона поделился своими воспоминаниями о личном общении с Владимиром Жириновским. «Сильная, яркая личность, мудрый политик. С Владимиром Вольфовичем общался лично — тот случай, когда с первых минут понимаешь, с фигурой какого масштаба имеешь дело. Он умел сказать кратко, остро и точно — так, чтобы высказывание запоминалось и зачастую становилось пророческим», — отметил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, представленная экспозиция позволяет проследить жизненный путь Владимира Жириновского — от юности до той политической силы, которой он стал. Центральное место на выставке занимает портрет политика, написанный молодым художником Максимом Плотниковым. Это полотно впервые представлено именно в здании правительства Ленинградской области. В дальнейшем портрет отправится в музей Владимира Жириновского, который находится в Москве.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни. Политику было 75 лет.