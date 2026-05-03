Александр Дрозденко открыл фотовыставку к 80-летию Владимира Жириновского в Доме областного Правительства

Губернатор Ленинградской области дал старт работе фотовыставки, приуроченной к 80-летию со дня рождения известного политического деятеля Владимира Вольфовича Жириновского. Экспозиция развёрнута в Доме областного Правительства.

Фото: lenobl.ru

Обращаясь к посетителям выставки, глава региона поделился своими воспоминаниями о личном общении с Владимиром Жириновским. «Сильная, яркая личность, мудрый политик. С Владимиром Вольфовичем общался лично — тот случай, когда с первых минут понимаешь, с фигурой какого масштаба имеешь дело. Он умел сказать кратко, остро и точно — так, чтобы высказывание запоминалось и зачастую становилось пророческим», — отметил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, представленная экспозиция позволяет проследить жизненный путь Владимира Жириновского — от юности до той политической силы, которой он стал. Центральное место на выставке занимает портрет политика, написанный молодым художником Максимом Плотниковым. Это полотно впервые представлено именно в здании правительства Ленинградской области. В дальнейшем портрет отправится в музей Владимира Жириновского, который находится в Москве.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни. Политику было 75 лет.

Теги

Ленобласть Александр Дрозденко Владимир Жириновский
Вандалы повредили арт-объект «Лодка Тихвинка»

В Тихвине неизвестные повредили арт-объект «Лодка Тихвинка».

Фото: vk. com/dlenobl

По словам главы Тихвинского района Алексея Брицуна, злоумышленники пробрались внутрь объекта с помощью веревки. Они повредили внутреннее убранство и выбили несколько досок. Чиновник также добавил, что арт-объект является важной частью культурной среды города, созданной для местных жителей и туристов.

В настоящий момент специалисты изучают данные с камер системы «Безопасный город», чтобы восстановить ход событий.

Теги

Лодка Тихвинка арт-объект Тихвин Ленобласть вандализм

