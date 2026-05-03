Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил благодарность всем службам и специалистам, участвовавшим в массовом отражении атаки украинских БПЛА.
В частности, он отметил слаженную работу командования 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, летчиков, расчетов боевых машин, мобильных огневых групп, а также подразделений, обеспечивающих безопасность стратегических объектов, включая Приморский порт.
«Всем спасибо за слаженную работу сегодня ночью. С уважением», — отметил Александр Дрозденко.
В Госдуме назвали все налоговые льготы для пенсионеров
Для пенсионеров предусмотрены льготы по некоторым налогам, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
На федеральном уровне предусмотрены льготы по налогу на имущество и земельному налогу. Пенсионер может полностью освободить от уплаты один объект каждого вида: квартиру, комнату, жилой дом, гараж или машино-место, хозяйственную постройку площадью до 50 «квадратов» на садовом, дачном или участке под ИЖС, а также помещение для творческой деятельности. По земельному налогу положен вычет на 6 соток, который предоставляется на один участок. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
При покупке жилья работающий пенсионер может получить имущественный вычет и вернуть НДФЛ. Право на возврат возникает после регистрации собственности или подписания акта приема-передачи при покупке по ДДУ. Пенсионер может заявить вычет за год покупки и перенести остаток на три предыдущих года.
Транспортный налог регулируется субъектами РФ. Льготы для пенсионеров устанавливаются региональными законами и зависят от места регистрации транспорта, мощности двигателя, категории автомобиля и статуса владельца.
Для получения более подробной информации о льготах и вычетах рекомендуется обратиться к соответствующим законодательным актам или в налоговые органы.