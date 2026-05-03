weather 9.4°
$ 74.80
88.64

Главная / Новости / Футбол при любых обстоятельствах: Дрозденко посетил матч ФК «Ленинградец» после ночной атаки БПЛА

Новости Спорт

Футбол при любых обстоятельствах: Дрозденко посетил матч ФК «Ленинградец» после ночной атаки БПЛА

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил матч ФК «Ленинградец» против ФК «Иртыш», который прошел на стадионе Рощино Арена. Главу региона сопровождали супруга Ирина Дрозденко и друзья из мотоклуба «Дом».

Игра состоялась в рамках Leon-первенство России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона А и стала 231-й для «Ленинградца» в национальных первенствах. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Видео: max.ru/drozdenko_au_lo

Во время матча губернатор опубликовал видеообращение, подчеркнув устойчивость региона и развитие спорта вне зависимости от внешних обстоятельств.

«В футболе говорят, матч состоится при любой погоде; я бы перефразировал с учетом реалий сегодняшнего дня: матч состоится при любых обстоятельствах. <..> Сегодня команда «Ленинградец» идет на первом месте в своей группе, а самое главное — мы все в Ленинградской области оптимисты. Мы все хотим развития, мы все хотим движения вперед, мы все хотим двигаться к Победе», - говорится в видеобращении.

Напомним, минувшей ночью над территорией Ленобласти сбили более 60 украинских БПЛА. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. 

Теги

Дрозденко ФК «Ленинградец» Ленобласть спорт футбол
Новости Социум

Следующие рекордно длинные новогодние каникулы ожидаются в 2032 году

Рекордно длинные новогодние праздники продолжительностью в 12 дней могут повториться в России зимой 2032 года, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий пояснил, что это возможно лишь при условии сохранения действующих норм Трудового кодекса.

Ближайшие же новогодние праздники, согласно новому производственному календарю от Минтруда РФ, продлятся с 1 по 8 января, но за счет того, что 9 и 10 января выпадают на субботу и воскресенье, суммарно россияне будут отдыхать 11 дней, с учетом нерабочего дня 31 декабря 2026 года.

Вам будет интересно
Минтруд опубликовал календарь праздничных выходных дней в 2027 году
В следующем году новогодние каникулы у россиян продлятся 11 дней. Фото: Минтруд РФ Министерство труда РФ представило проект календаря праздничных нера...
30.04.2026
234

Теги

новогодние каникулы выходные

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование

22:38 30.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться