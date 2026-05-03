Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил матч ФК «Ленинградец» против ФК «Иртыш», который прошел на стадионе Рощино Арена. Главу региона сопровождали супруга Ирина Дрозденко и друзья из мотоклуба «Дом».

Игра состоялась в рамках Leon-первенство России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона А и стала 231-й для «Ленинградца» в национальных первенствах. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Во время матча губернатор опубликовал видеообращение, подчеркнув устойчивость региона и развитие спорта вне зависимости от внешних обстоятельств.

«В футболе говорят, матч состоится при любой погоде; я бы перефразировал с учетом реалий сегодняшнего дня: матч состоится при любых обстоятельствах. <..> Сегодня команда «Ленинградец» идет на первом месте в своей группе, а самое главное — мы все в Ленинградской области оптимисты. Мы все хотим развития, мы все хотим движения вперед, мы все хотим двигаться к Победе», - говорится в видеобращении.

Напомним, минувшей ночью над территорией Ленобласти сбили более 60 украинских БПЛА. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск.