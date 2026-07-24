Только шесть водоемов в Ленинградской области и один в Санкт-Петербурге признали пригодными для купания по состоянию на 23 июля.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в Ленобласти специалисты исследовали 160 проб воды из 20 зон отдыха в девяти муниципальных образованиях. Гигиеническим нормативам соответствует вода в озерах Ратное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также в реке Бурной в Приозерском районе.

В остальных водоемах, включая Финский залив и Ладожское озеро, качество воды не соответствует требованиям.

В Санкт-Петербурге специалисты исследовали 186 проб из девяти акваторий. Пригодным для купания признали только Безымянное озеро в Красносельском районе.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах с неудовлетворительным качеством воды. Ее заглатывание может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.