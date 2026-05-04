Жительница Пушкина выпала с балкона. Задержан мужчина

Женщина упала с балкона 3-го этажа дома на улице Алексея Толстого в Пушкине 2 мая около 10:50. Пострадавшей оказалась 43-летняя местная жительница.

Сотрудники скорой помощи доставили женщину в больницу. Она находится в тяжелом состоянии и пока не может дать показания.

На месте полиция задержала 44-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Новости Спорт

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

Команда по пиклболу погибла при крушении легкомоторного самолета Cessna 421C в городе Уимберли примерно в 65 км к юго-западу от Остина.

По данным Fox News, спортсмены направлялись на турнир в клуб Cranky Pickle в Нью-Браунфелсе. Самолет разбился в лесистой местности и загорелся. На борту находились пять человек, пилот и четыре игрока клуба Amarillo Pickleball Club – Серен Уилсон, Брук Скайпала, Стейси Хедрик, Гленн Апплинг и Хайден Диллард. Все они были членами. Все они погибли.

После авиакатастрофы соревнование в Cranky Pickle отменили. Клуб из Амарилло выразил соболезнования семьям и близким погибших игроков.

Пиклбол сочетает элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Игроки используют деревянные или композитные ракетки и перебрасывают через сетку перфорированный полимерный мяч. Этот вид спорта появился в середине 1960-х годов.

