Команда по пиклболу погибла при крушении легкомоторного самолета Cessna 421C в городе Уимберли примерно в 65 км к юго-западу от Остина.

По данным Fox News, спортсмены направлялись на турнир в клуб Cranky Pickle в Нью-Браунфелсе. Самолет разбился в лесистой местности и загорелся. На борту находились пять человек, пилот и четыре игрока клуба Amarillo Pickleball Club – Серен Уилсон, Брук Скайпала, Стейси Хедрик, Гленн Апплинг и Хайден Диллард. Все они были членами. Все они погибли.

После авиакатастрофы соревнование в Cranky Pickle отменили. Клуб из Амарилло выразил соболезнования семьям и близким погибших игроков.

Пиклбол сочетает элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Игроки используют деревянные или композитные ракетки и перебрасывают через сетку перфорированный полимерный мяч. Этот вид спорта появился в середине 1960-х годов.