weather 13.7°
$ 77.97
89.26

Главная / Новости / Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

Новости Социум Главное

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге - Автомобилисты в Санкт-Петербурге начали чаще обращаться в сервисы после перехода части рынка на бенз
Фото: Freepik.

Автомобилисты в Санкт-Петербурге начали чаще обращаться в сервисы после перехода части рынка на бензин класса «Евро-3», сообщает Neva.Today.

По словам автоэкспертов, с начала июля число обращений в мастерские выросло в разы. При этом пик спроса на ремонт и диагностику специалисты ожидают только к осени. Причиной называют разрешение правительства на оборот бензина класса «Евро-3» до конца года.

Современные автомобили, особенно иномарки с турбированными двигателями, рассчитаны на топливо с низким содержанием серы – не более 10 мг/кг. В бензине «Евро-3» этот показатель может достигать 150 мг/кг. Такое топливо может ускорять износ двигателя, загрязнять форсунки и катализаторы.

Владельцам автомобилей советуют внимательнее следить за состоянием машины, чаще менять масло, промывать форсунки и менять свечи зажигания. При потере мощности, хлопках или появлении ошибки на панели приборов специалисты рекомендуют сразу обратиться на диагностику.

Вам будет интересно
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
Согласно действующим правилам дорожного движения, водитель может перевозить на личном автомобиле не более 240 литров бензина для собственных нужд. Емк...
07.07.2026
317

Теги

Санкт-Петербург бензин Евро-3
Новости Главное СВО

452 украинских беспилотника уничтожено над регионами России за ночь

Силы ПВО за ночь сбили 452 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны.

452 украинских беспилотника уничтожено над регионами России за ночь - Дроны сбили над 17 регионами и над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 6 июля сбиты 437 дронов, летевших на Москву. На этом фоне Домодедово, Внуково и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию.

Вам будет интересно
Сообщения о погибших в результате налёта БПЛА в Лужском районе — фейк
В администрации муниципалитета опровергли распространяющиеся в соцсетях комментарии о якобы гибели людей в результате атаки беспилотников. Соцсети губ...
06.07.2026
384

Теги

СВО БПЛА Россия

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА
Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА

06:50 06.07.2026

Экстренное предупреждение о непогоде вводят в Ленобласти до 7 июля
Экстренное предупреждение о непогоде вводят в Ленобласти до 7 июля

14:25 06.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться