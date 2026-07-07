Автомобилисты в Санкт-Петербурге начали чаще обращаться в сервисы после перехода части рынка на бензин класса «Евро-3», сообщает Neva.Today.

По словам автоэкспертов, с начала июля число обращений в мастерские выросло в разы. При этом пик спроса на ремонт и диагностику специалисты ожидают только к осени. Причиной называют разрешение правительства на оборот бензина класса «Евро-3» до конца года.

Современные автомобили, особенно иномарки с турбированными двигателями, рассчитаны на топливо с низким содержанием серы – не более 10 мг/кг. В бензине «Евро-3» этот показатель может достигать 150 мг/кг. Такое топливо может ускорять износ двигателя, загрязнять форсунки и катализаторы.

Владельцам автомобилей советуют внимательнее следить за состоянием машины, чаще менять масло, промывать форсунки и менять свечи зажигания. При потере мощности, хлопках или появлении ошибки на панели приборов специалисты рекомендуют сразу обратиться на диагностику.