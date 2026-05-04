Маленькая девочка попала под машину, перебегая дорогу во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Маленькая девочка попала под машину, перебегая дорогу во Всеволожском районе

Водитель Lexus GX-460 сбил 8-летнюю девочку возле дома № 159/2 по Александровскому шоссе в ДЕП «Поляны-2» во Всеволожском районе Ленобласти 2 мая около 15:00.

Ребенок перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и был без сопровождения родителей. Пострадавшую госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии.

За рулем автомобиля находился 43-летний мужчина. По данным полиции, за автомобилем, участвовавшим в аварии, числятся 42 административных протокола за нарушения ПДД в 2025-2026 годах.

Всеволожский район ДТП Ленинградская область
Новости Экономика

Ленинградская область попала в топ-20 регионов России по динамике зарплат

Аналитики РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по динамике зарплат. Ленинградская область оказалась на 20-м месте в итоговой таблице.

Ленинградская область попала в топ-20 регионов России по динамике зарплат
Фото: freepik.

Согласно прогнозам, через 7,8 лет половина жителей Ленобласти будут получать зарплату, превышающую 200 тысяч рублей. Четверть жителей региона сможет достичь такого уровня дохода через 4,8 года, а для 75% населения этот порог станет доступным через 10,8 лет.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге. В нем уже через пять лет и восемь месяцев половина работников сможет получать более 200 тысяч рублей в месяц. В пятерку лидеров также вошли Чукотка, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Замыкают список Ингушетия и Чечня, где для достижения такого уровня дохода потребуется значительно больше времени: 22 года и 19 лет соответственно.

Ленобласть рейтинг зарплата

