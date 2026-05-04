Водитель Lexus GX-460 сбил 8-летнюю девочку возле дома № 159/2 по Александровскому шоссе в ДЕП «Поляны-2» во Всеволожском районе Ленобласти 2 мая около 15:00.
Ребенок перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и был без сопровождения родителей. Пострадавшую госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии.
За рулем автомобиля находился 43-летний мужчина. По данным полиции, за автомобилем, участвовавшим в аварии, числятся 42 административных протокола за нарушения ПДД в 2025-2026 годах.