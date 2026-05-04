Аналитики РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по динамике зарплат. Ленинградская область оказалась на 20-м месте в итоговой таблице.

Согласно прогнозам, через 7,8 лет половина жителей Ленобласти будут получать зарплату, превышающую 200 тысяч рублей. Четверть жителей региона сможет достичь такого уровня дохода через 4,8 года, а для 75% населения этот порог станет доступным через 10,8 лет.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге. В нем уже через пять лет и восемь месяцев половина работников сможет получать более 200 тысяч рублей в месяц. В пятерку лидеров также вошли Чукотка, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Замыкают список Ингушетия и Чечня, где для достижения такого уровня дохода потребуется значительно больше времени: 22 года и 19 лет соответственно.