Гормональные сбои влияют на массу тела только в редких случаях. Чаще лишний вес связан с перееданием, стрессом, сном и образом жизни. Об этом рассказала врач-эндокринолог Гюльнара Сеидова.

По словам специалиста, гормональные причины набора веса возможны, но встречаются относительно редко. На них могут указывать резкие колебания массы тела, постоянная усталость, сонливость и усиленное чувство голода.

При диагностике врачи, как правило, исключают такие нарушения. Для оценки состояния важны показатели тиреотропного гормона, глюкозы, пролактина и кортизола. Если выраженных симптомов нет, достаточно регулярно контролировать уровень ТТГ, а остальные анализы назначают индивидуально.

Сеидова отметила, что, если показатели находятся в норме, причина набора веса обычно не связана с гормонами. Даже при гипотиреозе масса тела, как правило, увеличивается только на несколько килограммов из-за замедления обмена веществ и склонности к отекам.

Главным фактором набора веса врач назвала избыток калорий. По ее словам, даже при генетической предрасположенности дефицит калорий помогает держать массу тела под контролем. Физическая активность полезна для общего состояния организма, но сама по себе не влияет на выработку гормонов.

Врач также обратила внимание на сон и стресс. Их недостаток может повышать уровень кортизола, усиливать тягу к калорийной пище и приводить к небольшому увеличению веса за счет отеков.

Для профилактики врач рекомендовала контролировать калорийность рациона, соблюдать режим сна, снижать уровень стресса, поддерживать физическую активность и регулярно проходить обследования.