Почему люди могут набирать вес даже на диете

Почему люди могут набирать вес даже на диете - Гормональные сбои влияют на массу тела только в редких случаях. Об этом рассказала врач-эндокринолог
Фото: Freepik.

Гормональные сбои влияют на массу тела только в редких случаях. Чаще лишний вес связан с перееданием, стрессом, сном и образом жизни. Об этом рассказала врач-эндокринолог Гюльнара Сеидова.

По словам специалиста, гормональные причины набора веса возможны, но встречаются относительно редко. На них могут указывать резкие колебания массы тела, постоянная усталость, сонливость и усиленное чувство голода.

При диагностике врачи, как правило, исключают такие нарушения. Для оценки состояния важны показатели тиреотропного гормона, глюкозы, пролактина и кортизола. Если выраженных симптомов нет, достаточно регулярно контролировать уровень ТТГ, а остальные анализы назначают индивидуально.

Сеидова отметила, что, если показатели находятся в норме, причина набора веса обычно не связана с гормонами. Даже при гипотиреозе масса тела, как правило, увеличивается только на несколько килограммов из-за замедления обмена веществ и склонности к отекам.

Главным фактором набора веса врач назвала избыток калорий. По ее словам, даже при генетической предрасположенности дефицит калорий помогает держать массу тела под контролем. Физическая активность полезна для общего состояния организма, но сама по себе не влияет на выработку гормонов.

Врач также обратила внимание на сон и стресс. Их недостаток может повышать уровень кортизола, усиливать тягу к калорийной пище и приводить к небольшому увеличению веса за счет отеков.

Для профилактики врач рекомендовала контролировать калорийность рациона, соблюдать режим сна, снижать уровень стресса, поддерживать физическую активность и регулярно проходить обследования.

Новости Социум

В зону СВО из поселка Ефимовский отправили очередную партию продовольствия

Предприятия потребкооперации Ленинградской области продолжают отправлять помощь участникам специальной военной операции и жителям Донбасса. Из поселка Ефимовский Бокситогорского района в зону СВО отправили очередную партию продовольствия.

Как сообщили в региональной системе потребкооперации, на собрании Леноблпотребсоюза председателям ряда районных потребительских обществ и предприятий вручили медали Центросоюза «За помощь СВО».

Награды получили представители Ефимовского, Волосовского, Сосновского райпо, Лужского консервного завода и Гатчинского промкомбината. Все они входят в систему потребкооперации Ленинградской области.

С первых дней СВО под руководством председателя организации Юрия Птушкина предприятия начали регулярно отправлять продукты питания и товары первой необходимости в войска и на освобожденные территории.

Сбор и доставку помощи ведут через фонд «Ленинградский рубеж».

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Роспотребнадзор назвал главную весеннюю опасность для дачников
