Эксперт мобильного оператора раскрыла, какие настройки смартфона помогают улучшить звонки

Эксперт мобильного оператора раскрыла, какие настройки смартфона помогают улучшить звонки

Пользователям смартфонов посоветовали проверить настройки VoLTE и VoWiFi, которые могут улучшить качество связи и звонков. Об этом рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования мобильного оператора Александр Джакония.

По словам эксперта, VoLTE отвечает за более качественные голосовые вызовы и быстрое соединение при звонке. С этой функцией собеседника слышно четче, а вызов устанавливается быстрее.

VoWiFi работает в другой ситуации. Функция позволяет звонить и принимать вызовы через Wi-Fi, если сигнал сотовой сети слабый или нестабильный.

Джакония отметил, что VoWiFi особенно полезен в помещениях, где телефону сложно поймать устойчивую мобильную сеть. Это могут быть квартиры с плотными стенами, офисные здания, подвалы, подземные парковки или загородные дома. При стабильном Wi-Fi пользователь может оставаться на связи без поиска места, где телефон ловит лучше.

VoLTE также позволяет не терять мобильный интернет во время разговора. Это удобно, если во время звонка нужно открыть карту, прочитать сообщение, проверить почту, зайти на сайт или воспользоваться приложением.

Эксперт советует хотя бы 1 раз проверить, доступны ли эти функции на смартфоне. На Android нужные пункты обычно находятся в разделах мобильной сети, SIM-карты или вызовов. На iPhone их чаще ищут в настройках сотовой связи.

Названия пунктов могут отличаться в зависимости от модели смартфона и версии операционной системы. Чаще всего речь идет о VoLTE и «звонках по Wi-Fi».

При этом возможность включить функции зависит не только от устройства, но и от поддержки оператора. Если нужного переключателя в меню нет, это не всегда означает проблему со смартфоном. Иногда функция появляется после обновления системы, перезагрузки телефона или подключения соответствующей услуги у оператора.

После включения VoLTE и VoWiFi обычно работают автоматически и не требуют дополнительных действий.

В зону СВО из поселка Ефимовский отправили очередную партию продовольствия

Предприятия потребкооперации Ленинградской области продолжают отправлять помощь участникам специальной военной операции и жителям Донбасса. Из поселка Ефимовский Бокситогорского района в зону СВО отправили очередную партию продовольствия.

Как сообщили в региональной системе потребкооперации, на собрании Леноблпотребсоюза председателям ряда районных потребительских обществ и предприятий вручили медали Центросоюза «За помощь СВО».

Награды получили представители Ефимовского, Волосовского, Сосновского райпо, Лужского консервного завода и Гатчинского промкомбината. Все они входят в систему потребкооперации Ленинградской области.

С первых дней СВО под руководством председателя организации Юрия Птушкина предприятия начали регулярно отправлять продукты питания и товары первой необходимости в войска и на освобожденные территории.

Сбор и доставку помощи ведут через фонд «Ленинградский рубеж».

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
