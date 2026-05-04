Пользователям смартфонов посоветовали проверить настройки VoLTE и VoWiFi, которые могут улучшить качество связи и звонков. Об этом рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования мобильного оператора Александр Джакония.

По словам эксперта, VoLTE отвечает за более качественные голосовые вызовы и быстрое соединение при звонке. С этой функцией собеседника слышно четче, а вызов устанавливается быстрее.

VoWiFi работает в другой ситуации. Функция позволяет звонить и принимать вызовы через Wi-Fi, если сигнал сотовой сети слабый или нестабильный.

Джакония отметил, что VoWiFi особенно полезен в помещениях, где телефону сложно поймать устойчивую мобильную сеть. Это могут быть квартиры с плотными стенами, офисные здания, подвалы, подземные парковки или загородные дома. При стабильном Wi-Fi пользователь может оставаться на связи без поиска места, где телефон ловит лучше.

VoLTE также позволяет не терять мобильный интернет во время разговора. Это удобно, если во время звонка нужно открыть карту, прочитать сообщение, проверить почту, зайти на сайт или воспользоваться приложением.

Эксперт советует хотя бы 1 раз проверить, доступны ли эти функции на смартфоне. На Android нужные пункты обычно находятся в разделах мобильной сети, SIM-карты или вызовов. На iPhone их чаще ищут в настройках сотовой связи.

Названия пунктов могут отличаться в зависимости от модели смартфона и версии операционной системы. Чаще всего речь идет о VoLTE и «звонках по Wi-Fi».

При этом возможность включить функции зависит не только от устройства, но и от поддержки оператора. Если нужного переключателя в меню нет, это не всегда означает проблему со смартфоном. Иногда функция появляется после обновления системы, перезагрузки телефона или подключения соответствующей услуги у оператора.

После включения VoLTE и VoWiFi обычно работают автоматически и не требуют дополнительных действий.