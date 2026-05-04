В Выборге продолжает работу организационный штаб «СВОй Выборг», где жители могут получить консультации по вопросам заключения контракта с Министерство обороны РФ.

Площадка развернута в выставочном зале «Выборг — город воинской славы». Специалисты штаба предоставляют подробную информацию о порядке заключения контракта, действующих мерах поддержки участников СВО, а также о региональных льготах и гарантиях для членов их семей.

Штаб работает по адресу: улица Димитрова, дом 5, 4 этаж. Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (911) 225-76-37. Организаторы отмечают, что специалисты готовы ответить на все вопросы и оказать консультационную поддержку всем заинтересованным гражданам.