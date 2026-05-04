В Ленобласти лосята остались без матерей из-за вмешательства людей

В Ленобласти лосята остались без матерей из-за вмешательства людей

В Ленинградская область трое лосят из Выборгского и Приозерского районов лишились матерей после вмешательства людей. Животных пришлось отправить на реабилитацию.

В одном случае детеныша отогнали собаки, в двух других — местные жители сами забрали лосят, решив, что им нужна помощь, сообщили в комитет по животному миру Ленобласти.

Фото: комитет по животному миру ЛО.

Весной в лесах региона появляются первые лосята. В это время самки нередко оставляют детенышей одних, уходя на поиски пищи — иногда на целые сутки. Это абсолютно нормально. Эксперты напоминают: при встрече с детенышем дикого животного нельзя приближаться, трогать его или пытаться унести. Также важно держать собак на расстоянии и не создавать шум.

Важно также помнить, что за изъятие животного из естественной среды грозит административная ответственность. Кроме того, подобные ситуации могут быть опасны и для самих людей, поскольку реакция взрослого животного непредсказуема.

Если животное действительно ранено, следует обращаться к специалистам, в остальных случаях — не мешать.

Дрозденко: Любая дорога общего пользования должна находиться в публичном сервитуте без оплаты

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что любая дорога общего пользования должна находиться в публичном сервитуте без оплаты.

Это заявление было сделано в рамках «прямой» телефонной линии, когда житель региона пожаловался на перекрытие предпринимателем единственной дороги, ведущей к населенному пункту.

«Я историю знаю, мы ее с вами уже обсуждали. Для ваших земельных участков есть единственный проезд, который находится на частных землях. ИП установил шлагбаум и хочет взымать деньги за проезд по дороге. <..> Ошиблись в свое время местные власти, когда оформляли землю в собственность сперва ему, а после вам. Никто не обратил внимание, что при выдаче земельных участков, должен быть наложен публичный сервитут. Это нужно было сделать сразу», - отметил Александр Дрозденко.

К решению вопроса подключены профильные комитеты, в том числе для участия в судебных разбирательствах.

«В текущем моменте все решения и способы решения ушли в суды», - добавил Александр Дрозденко.

