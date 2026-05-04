В Ленинградская область трое лосят из Выборгского и Приозерского районов лишились матерей после вмешательства людей. Животных пришлось отправить на реабилитацию.

В одном случае детеныша отогнали собаки, в двух других — местные жители сами забрали лосят, решив, что им нужна помощь, сообщили в комитет по животному миру Ленобласти.

Весной в лесах региона появляются первые лосята. В это время самки нередко оставляют детенышей одних, уходя на поиски пищи — иногда на целые сутки. Это абсолютно нормально. Эксперты напоминают: при встрече с детенышем дикого животного нельзя приближаться, трогать его или пытаться унести. Также важно держать собак на расстоянии и не создавать шум.

Важно также помнить, что за изъятие животного из естественной среды грозит административная ответственность. Кроме того, подобные ситуации могут быть опасны и для самих людей, поскольку реакция взрослого животного непредсказуема.

Если животное действительно ранено, следует обращаться к специалистам, в остальных случаях — не мешать.