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Поезд из Петербурга до Симферополя прекратит курсировать после 28 июня

Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о сокращении количества поездов «Таврия», которые следуют в Крым и обратно.

Поезд из Петербурга до Симферополя прекратит курсировать после 28 июня - Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о сокращении количества поездов «Таврия», которые следуют
Фото: freepik

В частности, поезд № 77/78 «Петербург – Симферополь» будет отменен, последний рейс из Петербурга отправится 28 июня, а из Керчи - 30 июня. После этого маршрут до особого распоряжения будет прекращен.

При этом из Петербурга продолжит ежедневно курсировать поезд №7/8 до Севастополя, а поезд №179/180 до Евпатории сохранится в расписании по прежним датам.

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Ежедневно в Крым и обратно будут отправляться только семь поездов, все они будут следовать до станции Керчь-Южная. Оттуда пассажиров будут доставлять автобусами. Остальные сезонные рейсы будут постепенно отменяться в течение двух недель, чтобы у пассажиров была возможность скорректировать свои планы и получить полный возврат стоимости билетов.

Теги

Таврия Крым Петербург поезд
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В Лужском районе начали собирать первый урожай жимолости

В хозяйстве «Брод» в Лужском районе Ленобласти начался сбор жимолости. Уже собрано 1 150 кг ягод, ожидается, что общий урожай будет около двух тонн. Ягоды отправляют в торговые сети.

В Лужском районе начали собирать первый урожай жимолости - На сборе урожая вместе со взрослыми работают ребята из агрокласса Скребловской школы.
Фото: Александр Дрозденко, мах

На сборе урожая вместе со взрослыми работают ребята из агрокласса Скребловской школы. Для них это летняя практика, которая дополняет теоретические занятия из учебного года, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В рамках таких мероприятий школьники также получают ягоды с поля и возможность съездить на экскурсию. Например, 50 школьников уже посетили Петергоф.

Глава региона отметил, что сегодня профильные классы открываются в сельских школах, где есть крупные хозяйства. В дальнейшем ученики могут рассчитывать на льготное поступление в вузы и гарантированное трудоустройство в родном селе или хозяйстве. Работа ведется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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Теги

жимолость Лужский район Ленобласть Дрозденко ягода сбор урожая

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