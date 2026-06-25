Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о сокращении количества поездов «Таврия», которые следуют в Крым и обратно.

В частности, поезд № 77/78 «Петербург – Симферополь» будет отменен, последний рейс из Петербурга отправится 28 июня, а из Керчи - 30 июня. После этого маршрут до особого распоряжения будет прекращен.

При этом из Петербурга продолжит ежедневно курсировать поезд №7/8 до Севастополя, а поезд №179/180 до Евпатории сохранится в расписании по прежним датам.

Вам будет интересно В Крыму приостановили продажу топлива на заправках Отпуск топлива осуществляется только государственным службам, заявил глава республики. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временном прекращении прод...

Ежедневно в Крым и обратно будут отправляться только семь поездов, все они будут следовать до станции Керчь-Южная. Оттуда пассажиров будут доставлять автобусами. Остальные сезонные рейсы будут постепенно отменяться в течение двух недель, чтобы у пассажиров была возможность скорректировать свои планы и получить полный возврат стоимости билетов.