В понедельник, 4 мая, в рамках «прямой» телефонной линии в эфире ЛенТВ24 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ответил на звонки жителей 47 региона.
Вот некоторые из рассмотренных проблем:
- Ремонт фасадов в Ивангороде. На обновление фасадов выделены средства из областного бюджета в рамках подготовки к 99-летию Ленобласти. Работы затронут в том числе дома на улице Садовая.
- Установка мусорных контейнеров. Губернатор отметил, что проблема не в нехватке контейнеров, а в плохой работе компании по вывозу ТКО. Глава региона поручил навести порядок на контейнерных площадках в течение месяца, иначе будут приняты другие меры.
- Реконструкция Дома офицеров. Состояние здания ухудшилось за время ожидания передачи, пришлось провести повторную экспертизу и разработать новый проект. До конца года планируют провести теплый контур и перейти к следующему этапу работ. К 9 мая 2027 года в здании планируют начать проводить мероприятия.
- Затопленный подвал в Сясьстрое. Этим вопросом займется Жилнадзор. Выявлено, что засоры трубопроводов нужно устранять вовремя, иначе происходит размыкание в стыке труб. Ситуацию держат на контроле.
- Проблемы с питьевой водой в Сясьстрое. Для проведения системы водоснабжения нужно утверждение схемы, над этим работает Леноблводоканал. Также необходимо решить вопрос с канализацией.
- Ситуация с жильем в Луге. Житель Луги остался без нормального жилища после расселения из аварийного жилья: новое жилье вскоре оказалось непригодным. Губернатор дал срок в две недели на решение вопроса, а 12 мая дом посетит инспекция.
- Здравоохранение в Луге. Вопрос будет решен кардинально, вплоть до смены руководства, заявил Александр Дрозденко.