Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей в прямом эфире

В понедельник, 4 мая, в рамках «прямой» телефонной линии в эфире ЛенТВ24 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ответил на звонки жителей 47 региона.

Фото: ЛенТВ24

Вот некоторые из рассмотренных проблем:

  • Ремонт фасадов в Ивангороде. На обновление фасадов выделены средства из областного бюджета в рамках подготовки к 99-летию Ленобласти. Работы затронут в том числе дома на улице Садовая.

  • Установка мусорных контейнеров. Губернатор отметил, что проблема не в нехватке контейнеров, а в плохой работе компании по вывозу ТКО. Глава региона поручил навести порядок на контейнерных площадках в течение месяца, иначе будут приняты другие меры.

  • Реконструкция Дома офицеров. Состояние здания ухудшилось за время ожидания передачи, пришлось провести повторную экспертизу и разработать новый проект. До конца года планируют провести теплый контур и перейти к следующему этапу работ. К 9 мая 2027 года в здании планируют начать проводить мероприятия.

  • Затопленный подвал в Сясьстрое. Этим вопросом займется Жилнадзор. Выявлено, что засоры трубопроводов нужно устранять вовремя, иначе происходит размыкание в стыке труб. Ситуацию держат на контроле.

  • Проблемы с питьевой водой в Сясьстрое. Для проведения системы водоснабжения нужно утверждение схемы, над этим работает Леноблводоканал. Также необходимо решить вопрос с канализацией.

  • Ситуация с жильем в Луге. Житель Луги остался без нормального жилища после расселения из аварийного жилья: новое жилье вскоре оказалось непригодным. Губернатор дал срок в две недели на решение вопроса, а 12 мая дом посетит инспекция.

  • Здравоохранение в Луге. Вопрос будет решен кардинально, вплоть до смены руководства, заявил Александр Дрозденко.

Оптовые цены на свинину снизились из-за перенасыщения рынка

Средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории снизилась на 6% за неделю и на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 20 по 26 апреля средняя цена составила 188 рублей за 1 кг, пишут «Известия».

Также зафиксировано снижение цен на другие части свиной туши: окорок — на 18% до 232 рублей за кг, лопатка — на 17% до 230 рублей, грудинка — на 22% до 195 рублей. Исключение составил лишь карбонад, цена на который снизилась на 3% и составила 285 рублей за кг.

При этом себестоимость производства свинины, напротив, выросла из-за дорогих кредитов, удорожания техники, топлива и запчастей. Производители работают на грани рентабельности, так как текущие оптовые цены приблизились к уровню себестоимости. Дополнительную нагрузку создают внедрение системы маркировки и рост затрат на логистику.

Несмотря на снижение цен, производство свинины продолжает расти. По данным Росстата, в первом квартале 2026 года ее выпуск увеличился на 5,7% до 1,47 млн тонн в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

