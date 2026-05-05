Ленинградцы могут оплачивать коммунальные услуги и решать другие вопросы в цифровом формате.
Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области напомнил жителям региона о возможности вносить коммунальные платежи и решать другие вопросы без посещения клиентских служб. Абоненты могут воспользоваться личным кабинетом и мобильным приложением.
Весь функционал доступен в цифровом формате, что существенно экономит время граждан. Ленинградцы могут контролировать состояние лицевых счетов, получать электронные квитанции, отслеживать историю платежей и формировать чеки. Кроме того, сервис позволяет в пару кликов передавать показания приборов учета, проверить сроки их поверки и изучить актуальные тарифы и формулы расчета начислений.
Также через личный кабинет можно подать обращение, скорректировать данные при смене собственника или изменении числа проживающих, а также оформить заявку на перерасчет, возврат средств или вызов специалиста для обслуживания счетчиков.
