Жителям Ленобласти напомнили о возможности оплаты ЖКУ онлайн

Новости Социум

Жителям Ленобласти напомнили о возможности оплаты ЖКУ онлайн

Ленинградцы могут оплачивать коммунальные услуги и решать другие вопросы в цифровом формате.

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области напомнил жителям региона о возможности вносить коммунальные платежи и решать другие вопросы без посещения клиентских служб. Абоненты могут воспользоваться личным кабинетом и мобильным приложением.

Весь функционал доступен в цифровом формате, что существенно экономит время граждан. Ленинградцы могут контролировать состояние лицевых счетов, получать электронные квитанции, отслеживать историю платежей и формировать чеки. Кроме того, сервис позволяет в пару кликов передавать показания приборов учета, проверить сроки их поверки и изучить актуальные тарифы и формулы расчета начислений.

Также через личный кабинет можно подать обращение, скорректировать данные при смене собственника или изменении числа проживающих, а также оформить заявку на перерасчет, возврат средств или вызов специалиста для обслуживания счетчиков. 

ЕИРЦ ЛО коммунальные услуги
В Выборге частично ограничат подачу воды 5 мая

Отключения начнутся в 16 дня продлятся до 22 вечера.

В Выборге 5 мая пройдут временные отключения холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Ограничения подачи воды ожидаются по трем адресам:

- ул. Батарейная, д. 8;
- ул. Некрасова, д. 31;
- ул. Сборная, д. 2.

В «Леноблводоканале» уточнили, что перебои с водоснабжением продлятся с 16:00 до 22:00.
 

Выборг отключения воды Леноблводоканал

