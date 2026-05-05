Ленинградцев предупредили о новой схеме мошенников с арендой электросамокатов

Новости Социум

Ленинградцев предупредили о новой схеме мошенников с арендой электросамокатов

Злоумышленники могут оставлять фальшивые QR-коды на арендных велосипедах и самокатах. Это грозит потерей средств и персональных данных.

Мошенники начали клеить поддельные QR-коды на прокатные средства индивидуальной мобильности. Сканирование такой наклейки может обернуться утечкой данных банковских карт. Об этом предупредили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как пояснили в правоохранительных органах, при сканировании такого кода пользователь перенаправляется на фишинговый сайт, имитирующий интерфейс официального приложения. Там жертву просят ввести данные банковской карты для оплаты «аренды», после чего деньги моментально списываются со счета прямиком преступникам.

Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты граждан просят проявлять бдительность. Всегда пользуйтесь только официальными мобильными приложениями сервисов аренды, а перед поездкой проверяйте, нет ли на устройстве наклеенных поверх оригинального кода подозрительных стикеров. Никогда не переходите по ссылкам из сомнительных источников и не вводите свои данные на неофициальных ресурсах.

Фото на миниатюре: Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Эксперт рассказала, как меняется пенсия при переезде в другие регионы

На размер выплат влияет несколько факторов, в том числе и место проживания.

Пенсия в России зависит от накопленного стажа и заработных баллов. Но также на размер выплат влияет и то, где человек проживает, поскольку в регионах установлены свои прожиточные минимумы и районные коэффициенты. Об этом «Прайм» рассказала экономист Людмила Иванова-Швец.

Например, если гражданин с северным стажем переедет в южные регионы, надбавка сохранится. Однако районный коэффициент уже нет. Это работает и в обратном порядке — при переезде на Север пенсионер сможет претендовать на увеличенные выплаты.

Также на размер пенсии влияет социальная доплата до прожиточного минимума. Во многих регионах он выше федерального уровня. По этой причине при смене региона проживания пенсия может меняться.

«Если пенсионер переезжает из Ярославской области, где его пенсия с учётом доплаты составляет 16 287 рублей, в Московскую область, где региональный прожиточный минимум выше — 17 446 рублей, то его пенсия увеличится почти на 1 160 рублей. Однако при переезде в регион с более низким прожиточным минимумом выплаты, наоборот, сократятся», —заявила эксперт.

