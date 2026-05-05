Злоумышленники могут оставлять фальшивые QR-коды на арендных велосипедах и самокатах. Это грозит потерей средств и персональных данных.

Мошенники начали клеить поддельные QR-коды на прокатные средства индивидуальной мобильности. Сканирование такой наклейки может обернуться утечкой данных банковских карт. Об этом предупредили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как пояснили в правоохранительных органах, при сканировании такого кода пользователь перенаправляется на фишинговый сайт, имитирующий интерфейс официального приложения. Там жертву просят ввести данные банковской карты для оплаты «аренды», после чего деньги моментально списываются со счета прямиком преступникам.

Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты граждан просят проявлять бдительность. Всегда пользуйтесь только официальными мобильными приложениями сервисов аренды, а перед поездкой проверяйте, нет ли на устройстве наклеенных поверх оригинального кода подозрительных стикеров. Никогда не переходите по ссылкам из сомнительных источников и не вводите свои данные на неофициальных ресурсах.

Фото на миниатюре: Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти