В Петербурге задержали четырех сотрудников коммерческой компании по делу о коррупции при строительстве мусороперерабатывающих заводов.

Видео и фото на миниатюре: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Среди задержанных - 38-летний заместитель гендиректора и трое его коллег, в возрасте 38-50 лет. Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, они за вознаграждение создавали подконтрольным подрядчикам благоприятные условия при выполнении строительно-монтажных работ. Это позволяло увеличивать объемы и стоимость работ на объектах, возводимых по госконтрактам.

Предварительно, за каждый объект они получали порядка 5 млн рублей. За год их доход мог составить около 66 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп».

Фигуранты полностью признали вину. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.