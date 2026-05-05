В Петербурге раскрыли коррупционную схему при строительстве мусороперерабатывающих заводов

В Петербурге задержали четырех сотрудников коммерческой компании по делу о коррупции при строительстве мусороперерабатывающих заводов.

Среди задержанных - 38-летний заместитель гендиректора и трое его коллег, в возрасте 38-50 лет. Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, они за вознаграждение создавали подконтрольным подрядчикам благоприятные условия при выполнении строительно-монтажных работ. Это позволяло увеличивать объемы и стоимость работ на объектах, возводимых по госконтрактам.

Предварительно, за каждый объект они получали порядка 5 млн рублей. За год их доход мог составить около 66 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп».

Фигуранты полностью признали вину. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

коммерческий подкуп Петербург Мвд полиция
Катер с пассажирами врезался в опору моста в Петербурге

Утром 5 мая на канале Грибоедова в Петербурге катер столкнулся с опорой моста. На борту находились пассажиры, но, по предварительной информации издания «Фонтанка», пострадавших нет.

Катер с пассажирами врезался в опору моста в Петербурге - Предварительно, судоводитель не справился с управлением и допустил навал на мостовое сооружение, пос
Предварительно, судоводитель не справился с управлением и допустил навал на мостовое сооружение, после чего сбежал. В настоящее время организованы работы по буксировке катера из акватории реки.

Прокуратура проводит проверку. Кроме того, следствие будет оценивать действия лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Информация о повреждениях на мосту уточняется.

прокуратура Петербург

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

