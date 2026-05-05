Главная / Новости / «Умные камеры» от «СберЗдоровья» помогают диагностировать ЛОР-заболевания у детей в Ленинградской области

Новости Социум

«Умные камеры» от «СберЗдоровья» помогают диагностировать ЛОР-заболевания у детей в Ленинградской области

В детских медицинских учреждениях области для диагностики заболеваний уха, горла и носа начали применять специальные камеры от сервиса «СберЗдоровье». В народе устройства уже прозвали «умными жирафиками». 

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Наиболее эффективно новая практика зарекомендовала себя в детском отделении Всеволожской больницы, куда поступили 40 «умных камер». Устройства выдаются родителям детей, страдающих как острыми, так и хроническими ЛОР-заболеваниями, а также при проблемах с кожей. В комплект входят три сменные насадки и сама камера с разрешением 8 мегапикселей, которая позволяет получать детализированные изображения и видео. В настоящее время в распоряжении педиатров региона находится 100 таких девайсов.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков высоко оценил использование устройств.

«Устройство зарекомендовало себя хорошо. Оно решает сразу несколько задач: делает диагностику доступнее, экономит время — без очередей и записи, снижает риск заражения в больнице. Приём можно провести дома и отправить всё врачу. К тому же само устройство не пугает малышей и превращает осмотр в спокойную, почти игровую процедуру без нервов», — отметил Жарков.

Система дистанционной диагностики работает следующим образом. Врач регистрируется через портал «Госуслуги» в кабинете дистанционного мониторинга «СберЗдоровья» и вносит туда данные пациента. Родители в домашних условиях осматривают проблемное место с помощью камеры устройства и сохраняют отснятый материал в приложении «СберЗдоровье». Обратная связь от врача поступает через чат-бот.

Теги

Ленобласть Здравоохранение в Ленобласти СберЗдоровье
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 6 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 36,38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения в РП;

км 40 (тр. развязка) ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 57,105,109 ограничение скорости движения в направлении на г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 97 ограничение скорости движения в направлении на г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 31-57 ограничение скорости движения в направлении на Кингисепп, левая полоса с 08:00 до 17:00, механическая мойка разделительной полосы;

км. 57-31 ограничение скорости движения в направлении на СПб, правая полоса с 08:00 до 17:00, очистка и мойка шумозащитных экранов от пыли и грязи;

км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы от пыли и грязи, с вывозом;

км 128-129; км 147-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета  с проезжей части механическим способом ( ПУМ ).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия то пыли и грязи механизированным способом;

транспортные развязки км 51, км 64, км 70, км 82, км 85, км 99 в ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка водоотводных лотков;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка  швов в а/б покрытии;

км 47-70 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, ремонт забора от выхода диких животных;

км 100-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

км 8-19 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня у автобусных остановок;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

транспортная развязка км 50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;

км 77-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от пыли и грязи;

км 2-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп ДНаТ поочерёдно.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона с 08:00 до 17:00, механическая очистка обочины от пыли и грязи;

км 55-79 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона с 08:00 до 17:00, покраска бордюрного камня на остановках и тротуарах;

км 112-133, км 112 тр. развязка ограничение скорости движения в направлении на Псков, правая полоса, с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 102-104 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая мойка пешеходных дорожек;

км 100-179, км 145 тр. развязка ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая уборка смета от бордюрного камня;

км 112-158, км 145 тр. развязка ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт БЦМ;

транспортная развязка км 47 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание локальных очистных сооружений.

Теги

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения

