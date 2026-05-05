В Ленинградской области прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню городов воинской славы. Праздничные события состоялись сразу в четырёх населённых пунктах региона — Выборге, Гатчине, Луге и Тихвине.

В Выборге у стелы «Город воинской славы» жителей и гостей города поздравил вице-губернатор по внутренней политике Константин Патраев. Он выступил от имени губернатора Александра Дрозденко и правительства Ленинградской области.

«Выборг — один из городов Ленинградской области, удостоенных этого почётного звания. Рад видеть в этот торжественный день молодёжь — вы будущее нашей великой страны. Как ветеран специальной военной операции, считаю важным воспитывать в детях и внуках любовь к Родине, своим примером показывать, каким должен быть защитник Отечества», — отметил Патраев.

В преддверии Дня Победы праздничные мероприятия завершились традиционным приёмом ветеранов разных поколений. В библиотеке Алвара Аалто собрались жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, труженики тыла, дети войны, а также участники локальных конфликтов и специальной военной операции.

«Город-герой» — высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать городов Советского Союза, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны. В современной России появилось новое почетное звание для населенных пунктов — «Город воинской славы». 5 мая страна как раз отмечает День городов воинской славы. Таких в Ленинградской области и Санкт-Петербурге семь - Луга, Выборг, Тихвин, Колпино, Ломоносов, Гатчина, Шлиссельбург. Ленинград, ныне Петербург, имеет статус «Города-героя».