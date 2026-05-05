День городов воинской славы отметили в Выборге, Гатчине, Луге и Тихвине

В Ленинградской области прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню городов воинской славы. Праздничные события состоялись сразу в четырёх населённых пунктах региона — Выборге, Гатчине, Луге и Тихвине.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

В Выборге у стелы «Город воинской славы» жителей и гостей города поздравил вице-губернатор по внутренней политике Константин Патраев. Он выступил от имени губернатора Александра Дрозденко и правительства Ленинградской области.

 «Выборг — один из городов Ленинградской области, удостоенных этого почётного звания. Рад видеть в этот торжественный день молодёжь — вы будущее нашей великой страны. Как ветеран специальной военной операции, считаю важным воспитывать в детях и внуках любовь к Родине, своим примером показывать, каким должен быть защитник Отечества», — отметил Патраев.

В преддверии Дня Победы праздничные мероприятия завершились традиционным приёмом ветеранов разных поколений. В библиотеке Алвара Аалто собрались жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, труженики тыла, дети войны, а также участники локальных конфликтов и специальной военной операции.

«Город-герой» — высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать городов Советского Союза, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны. В современной России появилось новое почетное звание для населенных пунктов — «Город воинской славы». 5 мая страна как раз отмечает День городов воинской славы. Таких в Ленинградской области и Санкт-Петербурге семь - Луга, Выборг, Тихвин, Колпино, Ломоносов, Гатчина, Шлиссельбург. Ленинград, ныне Петербург, имеет статус «Города-героя». 

Новости

«Умные камеры» от «СберЗдоровья» помогают диагностировать ЛОР-заболевания у детей в Ленинградской области

В детских медицинских учреждениях области для диагностики заболеваний уха, горла и носа начали применять специальные камеры от сервиса «СберЗдоровье». В народе устройства уже прозвали «умными жирафиками». 

Наиболее эффективно новая практика зарекомендовала себя в детском отделении Всеволожской больницы, куда поступили 40 «умных камер». Устройства выдаются родителям детей, страдающих как острыми, так и хроническими ЛОР-заболеваниями, а также при проблемах с кожей. В комплект входят три сменные насадки и сама камера с разрешением 8 мегапикселей, которая позволяет получать детализированные изображения и видео. В настоящее время в распоряжении педиатров региона находится 100 таких девайсов.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков высоко оценил использование устройств.

«Устройство зарекомендовало себя хорошо. Оно решает сразу несколько задач: делает диагностику доступнее, экономит время — без очередей и записи, снижает риск заражения в больнице. Приём можно провести дома и отправить всё врачу. К тому же само устройство не пугает малышей и превращает осмотр в спокойную, почти игровую процедуру без нервов», — отметил Жарков.

Система дистанционной диагностики работает следующим образом. Врач регистрируется через портал «Госуслуги» в кабинете дистанционного мониторинга «СберЗдоровья» и вносит туда данные пациента. Родители в домашних условиях осматривают проблемное место с помощью камеры устройства и сохраняют отснятый материал в приложении «СберЗдоровье». Обратная связь от врача поступает через чат-бот.

