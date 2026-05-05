Геннадию Михайлову — первому командиру поискового отряда «Поиск», вручили знак отличия «За заслуги в поисковой работе» за многолетний вклад в увековечение памяти защитников Отечества.
С поздравлением к ветерану поискового движения обратился вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев.
«Вы находили захоронения, поднимали останки, работали с архивами, восстанавливали имена героев. Благодаря Вам были учтены десятки воинских захоронений. Спасибо Вам за эту работу — за верность делу, за то, что возвращаете людям память и имена. Пусть рядом с Вами всегда будут люди, которые продолжат это важное дело», — отметил Патраев.
Геннадий Дмитриевич Михайлов основал общественное объединение «Поиск» в 1988 году. За годы деятельности отряда под его руководством были обнаружены останки 1849 воинов, погибших на Карельском перешейке в период Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Имена 22 из них удалось установить и внести в Книгу Памяти Ленинградской области.