В Выборге вручили знак отличия «За заслуги в поисковой работе» основателю отряда «Поиск»

Геннадию Михайлову — первому командиру поискового отряда «Поиск», вручили знак отличия «За заслуги в поисковой работе» за многолетний вклад в увековечение памяти защитников Отечества.

С поздравлением к ветерану поискового движения обратился вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев.

«Вы находили захоронения, поднимали останки, работали с архивами, восстанавливали имена героев. Благодаря Вам были учтены десятки воинских захоронений. Спасибо Вам за эту работу — за верность делу, за то, что возвращаете людям память и имена. Пусть рядом с Вами всегда будут люди, которые продолжат это важное дело», — отметил Патраев.

Геннадий Дмитриевич Михайлов основал общественное объединение «Поиск» в 1988 году. За годы деятельности отряда под его руководством были обнаружены останки 1849 воинов, погибших на Карельском перешейке в период Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Имена 22 из них удалось установить и внести в Книгу Памяти Ленинградской области.

День городов воинской славы отметили в Выборге, Гатчине, Луге и Тихвине
В Ленинградской области прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню городов воинской славы. Праздничные события состоялись сразу в четырёх насел...
Выборг За услуги в поисковой работе Поисковики в Ленобласти
Сотрудники Управления ЗАГС Ленобласти провели субботник на мемориале «Синявинские высоты»

Коллектив Управления ЗАГС Ленинградской области принял участие в субботнике: убрали прошлогоднюю листву, собрали сухие ветки, высадили цветы и украсили вазоны георгиевскими лентами на территории мемориального комплекса в Кировском районе региона. 

Как отметила начальник Управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова, подобные акции несут в себе глубокий смысл. «Такие акции — больше чем символ. Они становятся частью традиции, в которой память соединяется с делом, патриотизм — с заботой», — подчеркнула Куликова.

Синявинские высоты представляют собой возвышенности, достигающие в высоту 50 метров. В период с 1941 по 1944 годы эта территория стала одним из ключевых мест ожесточённых боёв за Ленинград.

Посмотреть, где уже запланированы весенние уборки, а также предложить свое место, можно пройдя по ссылке

26 апреля 2025 года Ленобласть приняла участие во всероссийском субботнике. В Кировском районе состоялся первый международный субботник в 2025 году. Сам месячник субботников на территории региона проходил в прошлом году в два этапа. Экологический стартовал 14 апреля, а патриотический - 28 числа. Отметим, что по итогам 2024 года в процессе весенней уборки приняли участие свыше 400 тысяч ленинградцев. 

Синявинские высоты субботник

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
