Главная / Новости / В Ленобласти за апрель 9 человек погибли на воде, за прошлый год - 89

В Ленобласти за апрель 9 человек погибли на воде, за прошлый год - 89

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти в апреле провели 70 поисково-спасательных работ, спасли 50 человек. К сожалению, на водных объектах погибли девять человек.

По данным комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, за весь 2025 год проведено 345 работ на воде, спасены 128 человек, погибли 89. Аналогичные данные приводят в ГУ МЧС по Ленобласти.

В связи с наступлением теплого сезона жителей Ленобласти просят соблюдать правила безопасности на воде: не оставлять детей без присмотра у водоема, соблюдать меры осторожности при использовании лодок и других маломерных судов, не выходить к рекам и озерам в состоянии опьянения, купаться только в оборудованных местах.

Новости Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила 10%

Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%.

Уточняется, что показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных Центробанка.

Кроме того, средневзвешенный срок кредитования остался на прежнем уровне — 23 года и 10 месяцев, как и в феврале. Эти значения являются минимальными с мая 2023 года.

