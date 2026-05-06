Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти в апреле провели 70 поисково-спасательных работ, спасли 50 человек. К сожалению, на водных объектах погибли девять человек.

По данным комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, за весь 2025 год проведено 345 работ на воде, спасены 128 человек, погибли 89. Аналогичные данные приводят в ГУ МЧС по Ленобласти.

В связи с наступлением теплого сезона жителей Ленобласти просят соблюдать правила безопасности на воде: не оставлять детей без присмотра у водоема, соблюдать меры осторожности при использовании лодок и других маломерных судов, не выходить к рекам и озерам в состоянии опьянения, купаться только в оборудованных местах.