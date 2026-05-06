Губернатор Ленобласть Александр Дрозденко выразил благодарность акушеркам региона, отметив их важнейшую роль в системе здравоохранения.

По его словам, именно эти специалисты первыми встречают новую жизнь и сопровождают женщин в один из самых ответственных моментов. Они находятся рядом не только по профессиональному долгу, но и по зову сердца — поддерживают, помогают справиться с волнением и разделяют радость рождения ребенка.

Глава региона отдельно отметил старшую акушерку обсервационного отделения Всеволожский родильный дом Марину Амбарцумову. Она работает в учреждении уже 35 лет и за это время приняла около 40 тысяч родов из 130 тысяч, зарегистрированных в роддоме. Ее личный рекорд — 18 родов за сутки. Всего в регионе сегодня работают порядка 290 акушеров, с начала года они приняли 2772 родов.

Губернатор напомнил, что для привлечения специалистов в сельские территории и малые города действует программа «Земский доктор». Она предусматривает выплаты в размере 750 тысяч рублей для работы в сельской местности и 500 тысяч рублей — для населенных пунктов с численностью до 50 тысяч человек.