Губернатор Ленобласти поблагодарил акушерок за труд и преданность профессии

Губернатор Ленобласть Александр Дрозденко выразил благодарность акушеркам региона, отметив их важнейшую роль в системе здравоохранения.

Фото: Александр Дрозденко, тг

По его словам, именно эти специалисты первыми встречают новую жизнь и сопровождают женщин в один из самых ответственных моментов. Они находятся рядом не только по профессиональному долгу, но и по зову сердца — поддерживают, помогают справиться с волнением и разделяют радость рождения ребенка.

Глава региона отдельно отметил старшую акушерку обсервационного отделения Всеволожский родильный дом Марину Амбарцумову. Она работает в учреждении уже 35 лет и за это время приняла около 40 тысяч родов из 130 тысяч, зарегистрированных в роддоме. Ее личный рекорд — 18 родов за сутки. Всего в регионе сегодня работают порядка 290 акушеров, с начала года они приняли 2772 родов.

Губернатор напомнил, что для привлечения специалистов в сельские территории и малые города действует программа «Земский доктор». Она предусматривает выплаты в размере 750 тысяч рублей для работы в сельской местности и 500 тысяч рублей — для населенных пунктов с численностью до 50 тысяч человек.

В Ленобласти застройщика приговорили к 4,5 годам колонии за хищение более 314 млн рублей у дольщиков

Всеволожский городской суд вынес приговор бизнесмену, который похитил у 25 дольщиков более 314 млн рублей.

Мужчина владел двумя компаниями и в период с сентября 2016 года по февраль 2022 года привлекал деньги граждан под предлогом покупки квартир в жилом доме во Всеволожском районе. Однако достраивать объект он не собирался, а деньги забирал себе, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Суд признал бизнесмена виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Мужчине назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Строительство дома, квартиры в котором ждали пострадавшие, завершено. Объект сдан в эксплуатацию.

