Для пенсионеров предусмотрены льготы по некоторым налогам, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

На федеральном уровне предусмотрены льготы по налогу на имущество и земельному налогу. Пенсионер может полностью освободить от уплаты один объект каждого вида: квартиру, комнату, жилой дом, гараж или машино-место, хозяйственную постройку площадью до 50 «квадратов» на садовом, дачном или участке под ИЖС, а также помещение для творческой деятельности. По земельному налогу положен вычет на 6 соток, который предоставляется на один участок. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

При покупке жилья работающий пенсионер может получить имущественный вычет и вернуть НДФЛ. Право на возврат возникает после регистрации собственности или подписания акта приема-передачи при покупке по ДДУ. Пенсионер может заявить вычет за год покупки и перенести остаток на три предыдущих года.

Транспортный налог регулируется субъектами РФ. Льготы для пенсионеров устанавливаются региональными законами и зависят от места регистрации транспорта, мощности двигателя, категории автомобиля и статуса владельца.

Для получения более подробной информации о льготах и вычетах рекомендуется обратиться к соответствующим законодательным актам или в налоговые органы.