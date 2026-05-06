В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру

В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру

Группа депутатов во главе с главой думского комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, который даст Минобрнауки право ограничивать поступление на некоторые направления программ магистратуры.

Согласно законопроекту, магистрами по некоторым специальностям смогут стать те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, либо имеющие опыт работы по выбираемому профилю абитуриенты.

Авторы законопроекта считают, что это поможет повысить качество образовательных программ высшего образования. В пояснительной записке отмечается, что часто выпускники продолжают обучение в магистратуре по программе, не связанной с профилем бакалавриата, и за два года не получают необходимые фундаментальные знания и профессиональные компетенции.

В России с 1 сентября изменится система высшего образования
В России с 1 сентября 2026 года отменят форматы «бакалавр» и «магистр». Вместо них введут базовое и специализированное высшее образование, сообщила пе...
29.01.2026
906

минобрнауки образование студенты магистратура
В День Победы в Петербурге будут приняты беспрецедентные меры безопасности

В администрации Петербурга рассказали о мерах безопасности, которые будут приняты в День Победы.

В День Победы в Петербурге будут приняты беспрецедентные меры безопасности - Жителей и гостей города призвали отнестись к ним с пониманием.
По словам зампредседа комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александра Равина, в этот день будут задействованы беспрецедентные меры безопасности. Жителей и гостей города призвали отнестись к ним с пониманием.

Центральные улицы, включая Невский проспект, будут перекрыты с раннего утра, а Дворцовая площадь — на время проведения парада. Станция метро «Площадь Восстания» будет закрыта на выход во время шествия «Бессмертного полка».

Россия объявила перемирие с Украиной в честь Дня Победы
Россия объявила перемирие с Украиной в честь празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огн...
05.05.2026
233

Участникам акции «Бессмертный полк» запретят проносить с собой воду, еду, алкоголь, колюще-режущие предметы, пауэрбанки и флаги других государств. Акция стартует от площади Александра Невского в 12:30, сбор колонны — с 9:30. Ожидается, что в шествии примет участие около миллиона человек.

Александр Равин подчеркнул, что ограничения могут коснуться и работы мобильного интернета. Операторы связи начали предупреждать абонентов о возможных сложностях с работой сети в связи с проведением массовых мероприятий.

Бессмертный полк День Победы Петербург

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
