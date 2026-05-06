Группа депутатов во главе с главой думского комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, который даст Минобрнауки право ограничивать поступление на некоторые направления программ магистратуры.

Согласно законопроекту, магистрами по некоторым специальностям смогут стать те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, либо имеющие опыт работы по выбираемому профилю абитуриенты.

Авторы законопроекта считают, что это поможет повысить качество образовательных программ высшего образования. В пояснительной записке отмечается, что часто выпускники продолжают обучение в магистратуре по программе, не связанной с профилем бакалавриата, и за два года не получают необходимые фундаментальные знания и профессиональные компетенции.