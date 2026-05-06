Несовершеннолетних осужденных в РФ будут привлекать к патриотическим и культурным мероприятиям

Несовершеннолетних осужденных в РФ будут привлекать к патриотическим и культурным мероприятиям

В России планируется вовлекать несовершеннолетних осужденных в патриотические, культурные и спортивные мероприятия. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС.

Фото: Freepik.

Это касается как тех, кто находится в воспитательных колониях, так и тех, кому назначены наказания, не связанные с изоляцией от общества, например, обязательные работы, штрафы и другие меры уголовно-правового характера.

Федеральная служба исполнения наказаний и Росмолодежь должны реализовать соответствующие меры в регионах. Отчет о проделанной работе будет ежегодно предоставляться в Росмолодежь.

В России предложили отправлять трудных подростков в спецшколы
Экспертный совет по вопросам образовательной политики подготовил законопроект, который может изменить работу школ с подростками от 11 до 18 лет, систе...
осужденные подростки несовершеннолетний Россия Росмолодежь
В Ленобласти застройщика приговорили к 4,5 годам колонии за хищение более 314 млн рублей у дольщиков

Всеволожский городской суд вынес приговор бизнесмену, который похитил у 25 дольщиков более 314 млн рублей.

Мужчина владел двумя компаниями и в период с сентября 2016 года по февраль 2022 года привлекал деньги граждан под предлогом покупки квартир в жилом доме во Всеволожском районе. Однако достраивать объект он не собирался, а деньги забирал себе, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Суд признал бизнесмена виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Мужчине назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В Петербурге раскрыли коррупционную схему при строительстве мусороперерабатывающих заводов
В Петербурге задержали четырех сотрудников коммерческой компании по делу о коррупции при строительстве мусороперерабатывающих заводов.
Строительство дома, квартиры в котором ждали пострадавшие, завершено. Объект сдан в эксплуатацию.

суд застройщи мошенничество Ленобласть

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
