В России планируется вовлекать несовершеннолетних осужденных в патриотические, культурные и спортивные мероприятия. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС.

Это касается как тех, кто находится в воспитательных колониях, так и тех, кому назначены наказания, не связанные с изоляцией от общества, например, обязательные работы, штрафы и другие меры уголовно-правового характера.

Федеральная служба исполнения наказаний и Росмолодежь должны реализовать соответствующие меры в регионах. Отчет о проделанной работе будет ежегодно предоставляться в Росмолодежь.