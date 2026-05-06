Волховский филиал АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») продолжает оказывать всестороннюю поддержку проекта реконструкции местного детского сада «Дюймовочка». Ремонтные работы охватывают как внешний вид здания, так и внутреннее пространство. Открытие обновленного детского учреждения запланировано на 2027 год.

По плану это трехлетний проект. После завершения всех работ «Дюймовочка» превратится в современный детский образовательный центр на 182 ребёнка. Посещать его смогут как дети волховчан, так и сотрудников местного агрохимического предприятия. Проект реализует Группа компаний «ФосАгро» в тесном взаимодействии с администрацией Волховского района.

Как рассказали в пресс-службе ВФ АО «Апатит», помимо внутренней перепланировки помещений, реконструкции будут подвержены практически все элементы здания: фасады, кровля, окна, двери. Значительные средства будут направлены на внутреннее обустройство, на приобретение мебели и техники для создания комфортных условий для воспитания детей.

«В этом году мы планируем завершить замену всех сетей, наружных и внутренних. Это коснётся и водоснабжения, и электрификации, и теплоснабжения детского сада», - отметил Антон Николаев, директор Волховского филиала АО «Апатит».

Также планируется расширение пищеблока: он будет соответствовать современным санитарным нормам и состоять из отдельных холодных и горячих цехов. Медицинский блок также будет модернизирован и расширен. Ну и не забудут про благоустройство прилегающей территории. Ожидается установка новой детской площадки с безопасным покрытием, навесами, игровым и спортивным оборудованием.

В компании добавили, что проект реконструкции реализуется в рамках программы комплексного развития городского пространства. Рядом с детским садом располагается жилой дом для работников волховского химического предприятия. В ближайшей перспективе будет построен второй: на данном этапе ведётся подготовка соответствующей проектной документации.

Помимо этого, здесь же, неподалеку, находится лыжная база «Двугорье». Её планомерное развитие находится с 2019 года в фокусе внимания руководства агрохимического предприятия. В скором времени на территории базы будет сооружена лыжероллерная трасса. Преобразования позволят горожанам и гостям Волхова с комфортом проводить время на территории спортивного объекта.

Таким образом, реконструкция детского сада является частью комплексного преобразования территории Волхова, в реализации которого принимает активное участие Группа «ФосАгро». Для агрохимического холдинга, отмечающего в этом году 25-летний юбилей, инвестиции в проекты благоустройства в регионах своего присутствия (Ленинградская, Мурманская, Вологодская и Саратовская области) являются важной составляющей социальной стратегии.