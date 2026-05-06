Житель Ленобласти Андрей стал обладателем крупного выигрыша в лотерее «Сумма Фортуны».
Он дважды угадал выигрышные номера в одном тираже — выигрышными оказались сразу два его билета. Каждый принес мужчине по 1 705 000 рублей. Общая сумма выигрыша составила 3,4 млн рублей, сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».
Мужчина признался, что участвует в лотереях регулярно, но обычно выигрывал небольшие суммы, от 100 до 300 рублей. Узнал о своей победе Андрей не сразу. Он был на службе, когда ему пытались дозвониться. Сначала мужчина подумал, что это розыгрыш, но после проверки уведомления убедился, что выигрыш реален.
Выигранные средства Андрей планирует потратить на помощь своей маме. Он хочет оплатить ей операцию и купить дачу в Ленобласти.
Агрохимики Волхова принимают активное участие в реконструкции детского сада «Дюймовочка»
Волховский филиал АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») продолжает оказывать всестороннюю поддержку проекта реконструкции местного детского сада «Дюймовочка». Ремонтные работы охватывают как внешний вид здания, так и внутреннее пространство. Открытие обновленного детского учреждения запланировано на 2027 год.
По плану это трехлетний проект. После завершения всех работ «Дюймовочка» превратится в современный детский образовательный центр на 182 ребёнка. Посещать его смогут как дети волховчан, так и сотрудников местного агрохимического предприятия. Проект реализует Группа компаний «ФосАгро» в тесном взаимодействии с администрацией Волховского района.
Как рассказали в пресс-службе ВФ АО «Апатит», помимо внутренней перепланировки помещений, реконструкции будут подвержены практически все элементы здания: фасады, кровля, окна, двери. Значительные средства будут направлены на внутреннее обустройство, на приобретение мебели и техники для создания комфортных условий для воспитания детей.
«В этом году мы планируем завершить замену всех сетей, наружных и внутренних. Это коснётся и водоснабжения, и электрификации, и теплоснабжения детского сада», - отметил Антон Николаев, директор Волховского филиала АО «Апатит».
Также планируется расширение пищеблока: он будет соответствовать современным санитарным нормам и состоять из отдельных холодных и горячих цехов. Медицинский блок также будет модернизирован и расширен. Ну и не забудут про благоустройство прилегающей территории. Ожидается установка новой детской площадки с безопасным покрытием, навесами, игровым и спортивным оборудованием.
В компании добавили, что проект реконструкции реализуется в рамках программы комплексного развития городского пространства. Рядом с детским садом располагается жилой дом для работников волховского химического предприятия. В ближайшей перспективе будет построен второй: на данном этапе ведётся подготовка соответствующей проектной документации.
Помимо этого, здесь же, неподалеку, находится лыжная база «Двугорье». Её планомерное развитие находится с 2019 года в фокусе внимания руководства агрохимического предприятия. В скором времени на территории базы будет сооружена лыжероллерная трасса. Преобразования позволят горожанам и гостям Волхова с комфортом проводить время на территории спортивного объекта.
Таким образом, реконструкция детского сада является частью комплексного преобразования территории Волхова, в реализации которого принимает активное участие Группа «ФосАгро». Для агрохимического холдинга, отмечающего в этом году 25-летний юбилей, инвестиции в проекты благоустройства в регионах своего присутствия (Ленинградская, Мурманская, Вологодская и Саратовская области) являются важной составляющей социальной стратегии.