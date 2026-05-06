5 мая в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда открыла свои двери выставка «ЭПРОН на защите Ленинграда: Линия фронта - под водой» к 81-й годовщине Победы и Дню водолаза. Одним из экспонатов стала часть Ладожского трубопровода.

Экспонат, переданный ООО «Транснефть - Балтика», представлен на выставке, приуроченной к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Подлинный фрагмент Ладожского трубопровода - «Артерии жизни», прорвавшей топливную блокаду осажденного города.

Напомним, уникальный сохранившийся участок трубопровода был найден волонтёрами нефтетранспортного предприятия вместе с участниками поискового отряда «Обелиск» рядом с сохранившимися сооружениями «Артерии жизни» неподалеку от деревни Кобона на восточном берегу Ладоги. Поисковые мероприятия проходили в год 80-летия Победы. Именно один из фрагментов трубопровода и был передан в дар Музею обороны и блокады Ленинграда.



