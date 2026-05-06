На выставке Музея обороны и блокады Ленинграда представлен подлинный фрагмент «Артерии жизни»

5 мая в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда открыла свои двери выставка «ЭПРОН на защите Ленинграда: Линия фронта - под водой» к 81-й годовщине Победы и Дню водолаза. Одним из экспонатов стала часть Ладожского трубопровода.

Фото: пресс-служба «Транснефть - Балтика»

Экспонат, переданный ООО «Транснефть - Балтика», представлен на выставке, приуроченной к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Подлинный фрагмент Ладожского трубопровода - «Артерии жизни», прорвавшей топливную блокаду осажденного города.

Напомним, уникальный сохранившийся участок трубопровода был найден волонтёрами нефтетранспортного предприятия вместе с участниками поискового отряда «Обелиск» рядом с сохранившимися сооружениями «Артерии жизни» неподалеку от деревни Кобона на восточном берегу Ладоги. Поисковые мероприятия проходили в год 80-летия Победы. Именно один из фрагментов трубопровода и был передан в дар Музею обороны и блокады Ленинграда.

На мосту через реку Лебяжья продолжается капитальный ремонт

В Ломоносовском районе на мосту через реку Лебяжья строители приступили к монтажу балок пролетного строения. Уже установлено 7 из 10 балок, после чего начнется устройство мостового полотна.

Скрин видео: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Капитальный ремонт моста проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На новом мосту будут обустроены освещение, тротуары и барьерное ограждение.

Обращаем внимание, что из-за ремонтных работ движение на данном участке организовано в реверсивном режиме.

