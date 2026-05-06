weather 10.3°
$ 75.34
88.35

Главная / Новости / Сотрудники стивидорного предприятия Ленобласти провели юбилейную акцию «Сирень Победы» в Кингисеппе

Новости Социум

Сотрудники стивидорного предприятия Ленобласти провели юбилейную акцию «Сирень Победы» в Кингисеппе

В рамках памятных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, АО «Ростерминалуголь» выступило инициатором акции «Сирень Победы» в Кингисеппе. 5 мая волонтеры движения «Добро.РТУ» вместе с местными жителями приняли участие в памятных мероприятиях.

Сотрудники стивидорного предприятия Ленобласти провели юбилейную акцию «Сирень Победы» в Кингисеппе - В рамках памятных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечест
Фото: пресс-служба РТУ

На Аллее Победы на улице Восточной сотрудники специализированного угольного терминала вместе с представителями местной администрации и жителями близлежащих улиц высадили 50 кустов сирени.

«Мы благодарны всем участникам акции. Особенно жителям окрестных домов, которые в очередной раз с удовольствием присоединились к памятному мероприятию. Совместными усилиями мы высадили полсотни молодых кустов сирени. Уже скоро они будут радовать глаз проходящих по аллее жителей и гостей Кингисеппа», - отметил принявший участие в акции пресс-секретарь АО «Ростерминалуголь» Ренат Зайнутдинов.

Организованная стивидорным предприятием акция «Сирень Победы» стала юбилейной. Ровно 10 лет назад при поддержке угольного терминала на аллее высадили первые кусты сирени в дань исторической памяти о Великой Отечественной войне, почтения памяти павших воинов и выражения благодарности ветеранам.

Теги

АО «Ростерминалуголь» Кингисепп День Победы ВОВ Сирень Победы Акция Сирень Победы Добро.РТУ высадка деревьев РТУ
Новости Социум

В Кингисеппе привели в порядок территории бывшего автобусного парка

Ранее здесь было обнаружено более 150 кубометров автомобильных покрышек и строительных отходов.

В Кингисеппе привели в порядок территории бывшего автобусного парка - Ранее здесь было обнаружено более 150 кубометров автомобильных покрышек и строительных отходов.
Фото: Эконадзор Ленобласти

В Кингисеппе завершились работы по очистке территории бывшего автобусного парка. Экологическая акция была проведена по поручению Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Ранее инспекторы Экомилиции выявили на участке значительное захламление: территорию использовали как нелегальный склад отходов IV класса опасности. Основную часть мусора составили отработанные автомобильные покрышки, а также строительный мусор.

«Весь объём собранных отработанных шин был передан специализированному предприятию для дальнейшей утилизации и переработки, что соответствует природоохранным требованиям», - сообщили в Эконадзоре.

Вам будет интересно
Стало известно, какие улицы перекроют в Петербурге 9 мая
В центре Петербурга 9 мая будут введены временные ограничения движения транспорта из-за парада и мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Вели...
06.05.2026
106

Теги

Кингисепп Госэконадзор Ленобласти

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться