В рамках памятных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, АО «Ростерминалуголь» выступило инициатором акции «Сирень Победы» в Кингисеппе. 5 мая волонтеры движения «Добро.РТУ» вместе с местными жителями приняли участие в памятных мероприятиях.

На Аллее Победы на улице Восточной сотрудники специализированного угольного терминала вместе с представителями местной администрации и жителями близлежащих улиц высадили 50 кустов сирени.

«Мы благодарны всем участникам акции. Особенно жителям окрестных домов, которые в очередной раз с удовольствием присоединились к памятному мероприятию. Совместными усилиями мы высадили полсотни молодых кустов сирени. Уже скоро они будут радовать глаз проходящих по аллее жителей и гостей Кингисеппа», - отметил принявший участие в акции пресс-секретарь АО «Ростерминалуголь» Ренат Зайнутдинов.

Организованная стивидорным предприятием акция «Сирень Победы» стала юбилейной. Ровно 10 лет назад при поддержке угольного терминала на аллее высадили первые кусты сирени в дань исторической памяти о Великой Отечественной войне, почтения памяти павших воинов и выражения благодарности ветеранам.