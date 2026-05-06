Мужчине назначили год лишения свободы в колонии-поселении.

Житель города Выборга Ленинградской области осужден за экстремистские высказывания в социальных сетях.

По версии следствия, мужчина опубликовал в одном из каналов приветствие запрещенной в России организации. При этом ранее подсудимый не раз привлекался к административной ответственности. В итоге против ленинградца завели уголовное дело в рамках статьи 282.4 УК РФ.

Суд назначил мужчине год лишения свободы в колонии-поселения, однако от наказания осужденный был освобожден. Ему зачли время нахождения под стражей