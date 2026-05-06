Главная / Новости / "Я бы предал душу нашего народа": Вучич отказался вводить санкции против РФ

"Я бы предал душу нашего народа": Вучич отказался вводить санкции против РФ

Президент Сербии заявил, что не станет вводить ограничения против России.

Президент Сербии Александр Вучич не будет вводить санкции против России. Это стало бы предательством народа республики, заявил государственный лидер.

«Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа. А так я показал, что был в состоянии 4,5 года бороться за душу своего народа. Мы потеряли много денег, упустили много возможностей», — сказал он.

 

Александр Вучич санкции Россия Сербия
Новости Происшествия

Экстремистские высказывания в соцсетях стоили жителю Выборга свободы

Мужчине назначили год лишения свободы в колонии-поселении.

Житель города Выборга Ленинградской области осужден за экстремистские высказывания в социальных сетях.

По версии следствия, мужчина опубликовал в одном из каналов приветствие запрещенной в России организации. При этом ранее подсудимый не раз привлекался к административной ответственности. В итоге против ленинградца завели уголовное дело в рамках статьи 282.4 УК РФ.

Суд назначил мужчине год лишения свободы в колонии-поселения, однако от наказания осужденный был освобожден. Ему зачли время нахождения под стражей

Выборг экстремизм

