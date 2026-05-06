Президент Сербии Александр Вучич не будет вводить санкции против России. Это стало бы предательством народа республики, заявил государственный лидер.
«Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа. А так я показал, что был в состоянии 4,5 года бороться за душу своего народа. Мы потеряли много денег, упустили много возможностей», — сказал он.