Несмотря на отсутствие трудового стажа, российские граждане все равно имеют право на пенсионное обеспечение.

Россияне, не имеющие страхового стажа, смогут получать социальную пенсию. В среднем ее размер составляет после апрельской индексации более 16,5 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт Иванова-Швец.

«Если человек в течение жизни не трудился и может даже не имеет ни одного дня трудового стажа, он может рассчитывать на социальную поддержку в виде социальной пенсии при соблюдении определенных условий», —подчеркнула она.

Социальная пенсия начисляется россиянам без стажа на пять лет позже страховой. Если размер выплаты меньше прожиточного минимума по региону, то гражданам полагается надбавка.

