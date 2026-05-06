weather 4.4°
$ 75.22
88.06

Главная / Новости / Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

Новости Социум

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

Несмотря на отсутствие трудового стажа, российские граждане все равно имеют право на пенсионное обеспечение.

Россияне, не имеющие страхового стажа, смогут получать социальную пенсию. В среднем ее размер составляет после апрельской индексации более 16,5 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт Иванова-Швец.

«Если человек в течение жизни не трудился и может даже не имеет ни одного дня трудового стажа, он может рассчитывать на социальную поддержку в виде социальной пенсии при соблюдении определенных условий», —подчеркнула она.

Социальная пенсия начисляется россиянам без стажа на пять лет позже страховой. Если размер выплаты меньше прожиточного минимума по региону,  то гражданам полагается надбавка.

 

Вам будет интересно
В Госдуме назвали все налоговые льготы для пенсионеров
Для пенсионеров предусмотрены льготы по некоторым налогам, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Фото: freepik. На федеральном уровне пре...
03.05.2026
567

Фото на миниатюре: pxhere

Теги

Пенсия
Новости Происшествия

В Сланцах задержан мужчина за нанесение смертельных травм знакомому

Против местного жителя возбуждено уголовное дело.

В Сланцах задержан мужчина за нанесение смертельных травм знакомому - Против местного жителя возбуждено уголовное дело.
Фото: СК РФ

Житель города Сланцы Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела после избиения знакомого. После полученных травм он скончался. 

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, тело погибшего с признаками насильственной смерти было обнаружено 5 мая в одном из подъездов дома по улице Жуковского. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело в рамках ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В ходе расследования правоохранительные органы выяснили, что причастным к преступлению оказался 25-летний приятель погибшего. Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемого под стражу.

Вам будет интересно
Крупный оператор опроверг ограничения интернета за использование Telegram
Одна из крупнейших сотовых компаний заявила, что не вводит блокировки интернета для клиентов, использующих мессенджер. Фото: freepik Оператор Билайн...
25.03.2026
818

Теги

Сланцы уголовное дело

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться