Сергей Перминов объяснил важность создания кибердружин в России

Сергей Перминов объяснил важность создания кибердружин в России

Инициатива позволит более оперативно выявлять и купировать угрозы в Сети, уверен сенатор.

В России усилят работу так называемых кибердружин, задачей которых является противодействие негативным проявлениям среди молодежи в интернете. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов уверен, что инициатива позволит более оперативно выявлять и купировать подобные угрозы. Об этом член Совфеда заявил в беседе с «Общей газетой Ленинградской области».

«Кибердружинники патрулируют те «улицы и переулки» в онлайн-пространстве, которые посещает молодежь. Это позволяет видеть содержимое, которое предлагается в сети, выявлять и купировать угрозы. Такие объединения работают уже не первый год, и они свою полезность доказали. В них десятки тысяч участников, эффективно отстаивающих интересы безопасности», - отметил сенатор.

По мнению сенатора, роль кибердружин сложно переоценить, ведь их задача сводится к раннему выявлению опасного контента, негативно влияющего на детей. Речь идет о всевозможных провокациях, вербовке, подстрекательстве к преступлениям и фейках. У подрастающего поколения не должно быть доступна к этому.

«Современные технологии ускоряют эту работу, позволяют быстрее проверять сигналы, чтобы не пропустить ситуации, где нужна очень быстрая реакция. За последние годы многие правонарушения и непоправимые последствия были предотвращены. И новый комплекс мер в этой тонкой сфере, убежден, в будущем поможет избежать неприятностей еще многим юным согражданам и их близким», - добавил Перминов.

Новости outside

"Я бы предал душу нашего народа": Вучич отказался вводить санкции против РФ

Президент Сербии заявил, что не станет вводить ограничения против России.

Президент Сербии Александр Вучич не будет вводить санкции против России. Это стало бы предательством народа республики, заявил государственный лидер.

«Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа. А так я показал, что был в состоянии 4,5 года бороться за душу своего народа. Мы потеряли много денег, упустили много возможностей», — сказал он.

 

