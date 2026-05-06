Инициатива позволит более оперативно выявлять и купировать угрозы в Сети, уверен сенатор.

В России усилят работу так называемых кибердружин, задачей которых является противодействие негативным проявлениям среди молодежи в интернете. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов уверен, что инициатива позволит более оперативно выявлять и купировать подобные угрозы. Об этом член Совфеда заявил в беседе с «Общей газетой Ленинградской области».

«Кибердружинники патрулируют те «улицы и переулки» в онлайн-пространстве, которые посещает молодежь. Это позволяет видеть содержимое, которое предлагается в сети, выявлять и купировать угрозы. Такие объединения работают уже не первый год, и они свою полезность доказали. В них десятки тысяч участников, эффективно отстаивающих интересы безопасности», - отметил сенатор.

По мнению сенатора, роль кибердружин сложно переоценить, ведь их задача сводится к раннему выявлению опасного контента, негативно влияющего на детей. Речь идет о всевозможных провокациях, вербовке, подстрекательстве к преступлениям и фейках. У подрастающего поколения не должно быть доступна к этому.

«Современные технологии ускоряют эту работу, позволяют быстрее проверять сигналы, чтобы не пропустить ситуации, где нужна очень быстрая реакция. За последние годы многие правонарушения и непоправимые последствия были предотвращены. И новый комплекс мер в этой тонкой сфере, убежден, в будущем поможет избежать неприятностей еще многим юным согражданам и их близким», - добавил Перминов.

