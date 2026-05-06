Назначения в Ленобласти: Максим Исьянов возглавил Управление строительства 47 региона

Назначения в Ленобласти: Максим Исьянов возглавил Управление строительства 47 региона

Максим Исьянов назначен руководителем Государственного казённого учреждения «Управление строительства Ленинградской области». Он работает в строительной отрасли с 2005 года и имеет богатый опыт реализации крупных инфраструктурных и спортивных объектов.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, Управление строительства ведёт большой объём работы: в стадии проектирования находятся 56 объектов, в стадии строительства — 17, под строительным контролем — 29, а также ведётся восстановление 8 объектов в городе Енакиево.

«Задача Максима Александровича — держать сроки и качество, усилить проектное управление и развивать новые направления: ценообразование строительных ресурсов и цифровое сопровождение строек через ИСУП. Здесь нужен руководитель, который умеет собирать сложные процессы в понятный результат», — подчеркнул Барановский.

В послужном списке Исьянова — участие в строительстве завода «Тойота», торговых центров «Мега Дыбенко» и «Галерея», Обуховского оборонного завода (входящего в концерн «Алмаз-Антей»), спорткомплекса «Хоккейный город СКА», порта «Морской Фасад», а также завершение строительства стадиона «Зенит Арена». В 2020 году он перешёл в группу компаний «Стройтрансгаз» на должность исполнительного директора по строительству хоккейного стадиона «СКА Арена», где занимался антикризисным управлением. Кроме того, с 2022 года Максим Исьянов является президентом федерации кикбоксинга Ленинградской области.

Теги

Максим Исьянов Ленобласть Евгений Барановский
Новости Происшествия Главное

Бастрыкин взял на контроль ситуацию жительницы аварийного дома под Колтушами

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета РФ запросил доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав жительницы Всеволожского района Ленинградской области. 

Как сообщили в ведомстве, жительница деревни Аро Колтушского поселения вынуждена проживать в ветхом доме. При этом ранее объект получил статус аварийного жилья.

«Женщине отказывают в предоставлении постоянного жилья; неоднократные обращения в органы власти результатов не дали. По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в СК.

Фото на миниатюре: СК РФ

