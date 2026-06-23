Средний размер пенсии работающих пенсионеров на 1 мая 2026 года составил 23 721 рубля, следует из данных Социального фонда России.
В аналогичный период прошлого года эта сумма была на уровне 21 106 рублей. Таким образом, средний размер выплат увеличился более чем на 12% в годовом выражении, пишет РИА Новости.
Аналитики также отметили значительную разницу в выплатах в зависимости от географии проживания. Самый высокий уровень пенсионного обеспечения среди продолжающих трудиться граждан был зарегистрирован в Чукотском автономном округе, где средний показатель составил 39 383 рубля.