Видео: Ветеран и труженик тыла Наталья Агеенко отметила 96-летие во Всеволожском районе

Видео: Ветеран и труженик тыла Наталья Агеенко отметила 96-летие во Всеволожском районе

Жительница Всеволожского района Наталья Ивановна Агеенко отметила свой 96-й день рождения. Ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла встретила праздник на малой родине.

В годы войны Наталья Ивановна, будучи ещё подростком, помогала партизанам. Она до сих пор помнит, как, рискуя жизнью, передавала записки для советских бойцов, пряча их в своей косе. Женщина признаётся, что каждый день был наполнен страхом — фашисты не щадили никого.

С юбилеем ветерана поздравил президент России Владимир Путин, а также тёплые пожелания передал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава Всеволожского района Лира Бурак вручила Наталье Ивановне памятные подарки и поздравила её с наступающим Днём Великой Победы.

В региональном комитете по соцзащите жителям напоминали, что в Ленобласти действуют единовременные выплаты для супружеских пар, отметивших юбилеи совместной жизни с максимальным денежным поощрением в 75 тысяч рублей. В течение 2025 года мы упоминали несколько пар, которые много лет прожили бок о бок. Например, супружеская пара из Тихвина отпраздновала в 2025-м золотой юбилей, а в Киришах чета Ткач отметила 40 лет совместной жизни.

Видео: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Новости Социум

Первый съезд психологических служб Ленобласти собрал более 300 специалистов

В школе «Высший пилотаж» состоялся Первый съезд психологических служб 47 региона, собравший более 300 участников. Среди гостей и докладчиков — специалисты психологической сферы из Ленобласти, Петербурга, Карелии, Томска и Москвы.

«Мы не просто так внедрили ставки педагогов-психологов в школах региона. Их работа по предотвращению кризисных ситуаций среди подростков должна быть плодотворной. Знания, полученные на съезде, будут применяться для дальнейшей работы и помощи несовершеннолетним», — отметил вице-губернатор по социальным вопросам Ленинградской области Александр Кялин.

Программа мероприятия включала работу тематических секций и мастер-классов, посвящённых организационным основам деятельности педагога-психолога, методам работы с кризисными состояниями и психологическому сопровождению несовершеннолетних. Особый интерес участников вызвало выступление лётчика-космонавта, Героя Российской Федерации Александра Мисуркина, который на личном опыте знает, как тренировать стрессоустойчивость в экстремальных условиях.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

