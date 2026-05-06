Жительница Всеволожского района Наталья Ивановна Агеенко отметила свой 96-й день рождения. Ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла встретила праздник на малой родине.

В годы войны Наталья Ивановна, будучи ещё подростком, помогала партизанам. Она до сих пор помнит, как, рискуя жизнью, передавала записки для советских бойцов, пряча их в своей косе. Женщина признаётся, что каждый день был наполнен страхом — фашисты не щадили никого.

С юбилеем ветерана поздравил президент России Владимир Путин, а также тёплые пожелания передал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава Всеволожского района Лира Бурак вручила Наталье Ивановне памятные подарки и поздравила её с наступающим Днём Великой Победы.

В региональном комитете по соцзащите жителям напоминали, что в Ленобласти действуют единовременные выплаты для супружеских пар, отметивших юбилеи совместной жизни с максимальным денежным поощрением в 75 тысяч рублей. В течение 2025 года мы упоминали несколько пар, которые много лет прожили бок о бок. Например, супружеская пара из Тихвина отпраздновала в 2025-м золотой юбилей, а в Киришах чета Ткач отметила 40 лет совместной жизни.

