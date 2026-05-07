Рэпер Дмитрий Гусаков, известный под псевдонимом Goody, заявил, что хочет провести бой с футболистом тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой.

Артист назвал Дзюбу крепким парнем, но усомнился в его бойцовских навыках.

«Но давайте не будем забывать, что он футболист. Футболисты не умеют драться», – заявил Дмитрий Гусаков

Рэпер добавил, что готов выйти против Дзюбы по любым удобным для футболиста правилам, и «ему это не поможет».

Ранее Гусаков провел бой по правилам ММА с бывшим футболистом сборной России Федором Кудряшовым. Экс-защитник был нокаутирован во 2-м раунде.