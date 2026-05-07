В Приозерском районе Ленобласти барсук наконец-то вышел из спячки и встретился с беременной самкой. Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника зафиксировала радостную встречу животных.

Видео: Даниил Карпиченко, Каждой твари по паре / Павел Глазков

Месяц назад в кадр попадала только барсучиха, активно обустраивавшая нору. Самка старательно таскала в жилище осенние листья папоротника, меняя подстилку и готовя нору. Тогда наблюдатели даже начали переживать, что ее спутник так и не показался после зимы. Однако вскоре барсук все же появился, на поверхности его уже ждала самка.