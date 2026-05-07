Пенсионеры, получающие пенсию по старости или инвалидности, могут оформить ежемесячную надбавку к страховой пенсии, если на их иждивении находятся дети. Такую надбавку могут получить как работающие, так и неработающие пенсионеры, сообщили в Минтруде.

Надбавка положена, если детям меньше 18 лет, меньше 23 лет и они учатся очно, а также если им больше 23 лет и им установлена инвалидность с детства до достижения 18 лет. Получать доплату можно не только за своих детей, но и за внуков, правнуков, братьев или сестер, если нет трудоспособных родителей, которые их содержат.

Размер выплаты за одного ребенка составит одну треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии, за двоих детей - две трети, а за троих и более детей - полная сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии.