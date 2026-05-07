Пенсионеры с иждивенцами могут получать ежемесячную надбавку к пенсии

Новости Экономика

Пенсионеры с иждивенцами могут получать ежемесячную надбавку к пенсии

Пенсионеры, получающие пенсию по старости или инвалидности, могут оформить ежемесячную надбавку к страховой пенсии, если на их иждивении находятся дети. Такую надбавку могут получить как работающие, так и неработающие пенсионеры, сообщили в Минтруде.

Фото: freepik.

Надбавка положена, если детям меньше 18 лет, меньше 23 лет и они учатся очно, а также если им больше 23 лет и им установлена инвалидность с детства до достижения 18 лет. Получать доплату можно не только за своих детей, но и за внуков, правнуков, братьев или сестер, если нет трудоспособных родителей, которые их содержат.

Размер выплаты за одного ребенка составит одну треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии, за двоих детей - две трети, а за троих и более детей - полная сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Несмотря на отсутствие трудового стажа, российские граждане все равно имеют право на пенсионное обеспечение. Россияне, не имеющие страхового стажа, см...
06.05.2026
485

пенсионеры Минтруд Пенсия
Новости Социум

Минцифры: в Москве 9 мая отключат мобильный интернет и смс

На День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

При этом, 7 и 8 мая власти не планируют массово отключать связь. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут быть введены оперативные ограничения.

Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме без ограничений.

В Петербурге в День Победы также будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Операторы связи уже начали предупреждать абонентов о возможных сложностях с работой сети в связи с проведением массовых мероприятий.

День Победы нет интернета мобильный интернет Москва Минцифры

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
18:11 04.05.2026

