ГУ МЧС России по Ленинградской области опровергло сообщения об аварии судна и разливе топлива в акватории морского порта Приморск. Ведомство заявляет, что соответствующая информация, которая начала распространяться в соцсетях, не соответствует действительности.
В сообщениях утверждалось, что в акватории порта якобы произошла авария судна с последующим разливом топлива. В МЧС назвали эти данные ложными. В ведомстве призвали жителей и гостей Ленинградской области не распространять недостоверную информацию и ориентироваться только на официальные источники.
«Уважаемые жители и гости Ленинградской области! В связи с появившейся информацией в некоторых сообществах в социальных сетях о якобы «аварии судна в акватории морского порта Приморск с последующим разливом топлива», Главное управление МЧС России по Ленинградской области сообщает, что данная информация является ЛОЖНОЙ Главное управление призывает граждан не верить этим сообщениям и не распространять неверную информацию! Уважаемые граждане, сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам!», –следует из сообщения ГУ МЧС России по Ленинградской области