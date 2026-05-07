Тело 63-летнего мужчины с множественными повреждениями головы нашли на берегу Финского залива вблизи Куземкинского поселения 6 мая после рыбалки со знакомым.

Вечером 5 мая в полицию обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что его друг не вернулся с рыбалки на Финском заливе, куда ездил вместе со знакомым. При этом товарищ пропавшего вернулся домой в сильном алкогольном опьянении и не смог объяснить, что случилось.

На следующий день сотрудники полиции нашли тело пропавшего на берегу. На погибшем выявили множественные телесные повреждения в области головы.

В тот же день полиция задержала подозреваемого. Им оказался 52-летний житель Гатчины, знакомый погибшего, ранее несколько раз судимый.

По предварительным данным, между мужчинами во время рыбалки возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый сначала ударил приятеля камнем по голове, а затем несколько раз лопатой. Заведено уголовное дело об убийстве.