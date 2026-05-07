Главная / Новости / Рыбак убил мужчину лопатой и камнем на берегу Финского залива

Новости Происшествия

Рыбак убил мужчину лопатой и камнем на берегу Финского залива

Тело 63-летнего мужчины с множественными повреждениями головы нашли на берегу Финского залива вблизи Куземкинского поселения 6 мая после рыбалки со знакомым.

Вечером 5 мая в полицию обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что его друг не вернулся с рыбалки на Финском заливе, куда ездил вместе со знакомым. При этом товарищ пропавшего вернулся домой в сильном алкогольном опьянении и не смог объяснить, что случилось.

На следующий день сотрудники полиции нашли тело пропавшего на берегу. На погибшем выявили множественные телесные повреждения в области головы.

В тот же день полиция задержала подозреваемого. Им оказался 52-летний житель Гатчины, знакомый погибшего, ранее несколько раз судимый.

По предварительным данным, между мужчинами во время рыбалки возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый сначала ударил приятеля камнем по голове, а затем несколько раз лопатой. Заведено уголовное дело об убийстве.

Петербуржец насмерть сбил пенсионерку, двигаясь на машине со скоростью 2-3 км/ч

Петербуржца осудили после смертельного наезда на пенсионерку во Фрунзенском районе. Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Авария произошла 3 февраля 2025 года. Мужчина за рулем грузового автомобиля-фургона «АФ-3720АА» двигался задним ходом по тротуару со скоростью 2-3 км/ч. Машина должна была подъехать к зоне разгрузки.

Водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил пенсионерку 1937 года рождения, которая в это время шла по дороге. Фургон наехал на женщину. Пострадавшую доставили в больницу, позже она скончалась.

Суд назначил водителю 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также его лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
