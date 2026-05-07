weather 12.7°
$ 75.22
88.06

Главная / Новости / Подросток стрелял по автомобилю возле остановки в Ломоносовском районе

Новости Происшествия

Подросток стрелял по автомобилю возле остановки в Ломоносовском районе

Неизвестный выстрелил по автомобилю «Белджи Х50» возле остановки «3 километр» на Пушкинском шоссе в Ломоносовском районе около полуночи 5 мая.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник, предположительно, использовал пневматический пистолет. Он выстрелил в проезжавший мимо автомобиль. У иномарки повреждено заднее стекло. Никто не пострадал.

Полицейские задержали подозреваемого вечером 6 мая. Им оказался 16-летний житель поселка Малое Карлино Ломоносовского района. В отношении подростка завели уголовное дело о хулиганстве.

Вам будет интересно
Заказное убийство предотвратили в Ленобласти. Сколько стоит голова мужа в 2025 году?
В Тосно предотвратили заказное убийство. В рамках оперативного эксперимента правоохранителей 6 октября женщина-заказчица встретилась с «исполнителем»,...
07.10.2025
2687

Теги

Ломоносовский район
Новости Происшествия

Маленький ребенок отпил из бутылки с наркотиками его матери во Всеволожском районе

Пятилетнего мальчика госпитализировали с симптомами тяжелого отравления из квартиры на улице Военный Городок в Янино Всеволожского района вечером 5 мая.

Его 29-летняя мать рассказала врачам, что сын перед этим отпил жидкость из бутылки. Позже женщина сообщила полиции, что употребляет синтетические наркотики.

По предварительным данным, днем она оставила на столе бутылку с остатками запрещенных веществ, и ребенок отравился ими. Женщину задержали.

Отдел дознания УМВД по Всеволожскому району завел уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей. Известно, что ранее мать ребенка привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1393

Теги

Всеволожский район Янино Ленинградская область

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться