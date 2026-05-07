Неизвестный выстрелил по автомобилю «Белджи Х50» возле остановки «3 километр» на Пушкинском шоссе в Ломоносовском районе около полуночи 5 мая.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник, предположительно, использовал пневматический пистолет. Он выстрелил в проезжавший мимо автомобиль. У иномарки повреждено заднее стекло. Никто не пострадал.

Полицейские задержали подозреваемого вечером 6 мая. Им оказался 16-летний житель поселка Малое Карлино Ломоносовского района. В отношении подростка завели уголовное дело о хулиганстве.