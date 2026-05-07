Петербуржец насмерть сбил пенсионерку, двигаясь на машине со скоростью 2-3 км/ч

Петербуржец насмерть сбил пенсионерку, двигаясь на машине со скоростью 2-3 км/ч

Петербуржца осудили после смертельного наезда на пенсионерку во Фрунзенском районе. Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Авария произошла 3 февраля 2025 года. Мужчина за рулем грузового автомобиля-фургона «АФ-3720АА» двигался задним ходом по тротуару со скоростью 2-3 км/ч. Машина должна была подъехать к зоне разгрузки.

Водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил пенсионерку 1937 года рождения, которая в это время шла по дороге. Фургон наехал на женщину. Пострадавшую доставили в больницу, позже она скончалась.

Суд назначил водителю 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также его лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Иномарка снесла мать с детьми в Петербурге. Девочкам сегодня исполнилось 10 лет
Водитель выехал на тротуар и сбил пешеходов в Пушкине 19 марта около 14:30. В больницу с тяжелыми травмами доставили женщину и двух детей. Фото: проку...
ДТП Санкт-Петербург
Маленький ребенок отпил из бутылки с наркотиками его матери во Всеволожском районе

Пятилетнего мальчика госпитализировали с симптомами тяжелого отравления из квартиры на улице Военный Городок в Янино Всеволожского района вечером 5 мая.

Его 29-летняя мать рассказала врачам, что сын перед этим отпил жидкость из бутылки. Позже женщина сообщила полиции, что употребляет синтетические наркотики.

По предварительным данным, днем она оставила на столе бутылку с остатками запрещенных веществ, и ребенок отравился ими. Женщину задержали.

Отдел дознания УМВД по Всеволожскому району завел уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей. Известно, что ранее мать ребенка привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
Всеволожский район Янино Ленинградская область

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
