Петербуржца осудили после смертельного наезда на пенсионерку во Фрунзенском районе. Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Авария произошла 3 февраля 2025 года. Мужчина за рулем грузового автомобиля-фургона «АФ-3720АА» двигался задним ходом по тротуару со скоростью 2-3 км/ч. Машина должна была подъехать к зоне разгрузки.

Водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил пенсионерку 1937 года рождения, которая в это время шла по дороге. Фургон наехал на женщину. Пострадавшую доставили в больницу, позже она скончалась.

Суд назначил водителю 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также его лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.