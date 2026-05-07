В Петербурге временно приостановят работу шесть торгово-развлекательных центров 9 мая.
Такие меры, как отметили в пресс-службе городской администрации, направлены на обеспечение безопасности в период проведения массовых мероприятий.
С 10:00 до 16:00 будут закрыты следующие торговые центры:
- «Галерея» (Лиговский пр., д. 30);
- «Невский центр» (Невский пр., д. 114-116);
- универмаг «Большой Гостиный Двор» (Невский пр., д. 35);
- торговый дом «Пассаж» (Невский пр., д. 48);
- галерея «Grand Palace» (Невский пр., д. 44);
- торговый центр «Невский атриум» (Невский пр., д. 71/1).
Жителей города и гостей просят учитывать эти меры при планировании маршрутов и посещении общественных мест.