weather 9.1°
$ 74.62
87.89

Главная / Новости / В центре Петербурга 9 мая закроют шесть торговых центров

Новости Социум Главное

В центре Петербурга 9 мая закроют шесть торговых центров

В Петербурге временно приостановят работу шесть торгово-развлекательных центров 9 мая.

Такие меры, как отметили в пресс-службе городской администрации, направлены на обеспечение безопасности в период проведения массовых мероприятий.

В центре Петербурга 9 мая закроют шесть торговых центров - Жителей города и гостей просят учитывать эти меры при планировании маршрутов и посещении общественны
Фото: ivbg.ru

С 10:00 до 16:00 будут закрыты следующие торговые центры:

  •  «Галерея» (Лиговский пр., д. 30);

  •  «Невский центр» (Невский пр., д. 114-116);

  • универмаг «Большой Гостиный Двор» (Невский пр., д. 35);

  • торговый дом «Пассаж» (Невский пр., д. 48);

  • галерея «Grand Palace» (Невский пр., д. 44);

  • торговый центр «Невский атриум» (Невский пр., д. 71/1).

Жителей города и гостей просят учитывать эти меры при планировании маршрутов и посещении общественных мест.

Вам будет интересно
Стало известно, какие улицы перекроют в Петербурге 9 мая
В центре Петербурга 9 мая будут введены временные ограничения движения транспорта из-за парада и мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Вели...
06.05.2026
231

Теги

Петербург тц 9 мая День Победы
Для души Новости Главное

Пенсионеры смогут бесплатно посетить парки Петергофа в День Победы

В День Победы, 9 мая, пенсионеры России и Беларуси смогут бесплатно посетить Нижний парк, парк Александрия и Ораниенбаум, сообщили в музее-заповеднике «Петергоф».

Пенсионеры смогут бесплатно посетить парки Петергофа в День Победы - Для получения бесплатного билета необходимо предъявить пенсионное удостоверение.
Фото: vk. com/peterhof_museum

Для получения бесплатного билета необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

Также в честь Дня Победы в Нижнем парке состоится торжественный запуск фонтанов Большого каскада и «Самсон» под песню «День Победы».

Вам будет интересно
В День Победы пройдут бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу в Зайцево
В Ленобласти на территории мемориального комплекса в Зайцево, посвященного памяти жертв нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, 9 мая...
06.05.2026
176

Теги

Петергоф пенсионеры День Победы

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться