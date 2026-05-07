В Петербурге временно приостановят работу шесть торгово-развлекательных центров 9 мая.

Такие меры, как отметили в пресс-службе городской администрации, направлены на обеспечение безопасности в период проведения массовых мероприятий.

С 10:00 до 16:00 будут закрыты следующие торговые центры:

«Галерея» (Лиговский пр., д. 30);

«Невский центр» (Невский пр., д. 114-116);

универмаг «Большой Гостиный Двор» (Невский пр., д. 35);

торговый дом «Пассаж» (Невский пр., д. 48);

галерея «Grand Palace» (Невский пр., д. 44);

торговый центр «Невский атриум» (Невский пр., д. 71/1).

Жителей города и гостей просят учитывать эти меры при планировании маршрутов и посещении общественных мест.