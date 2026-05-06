Стало известно, какие улицы перекроют в Петербурге 9 мая

В центре Петербурга 9 мая будут введены временные ограничения движения транспорта из-за парада и мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Жителей и гостей города просят заранее учитывать изменения и планировать маршруты с учетом временных
Фото: администрация Петербурга.

С 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка автомобилей на ряде улиц и площадей в центре города, включая Невский проспект, Дворцовую и Исаакиевскую площади, Миллионную улицу, набережные Мойки и Невы, а также прилегающие переулки и проезды.

С 06:00 до 16:00 движение транспорта будет ограничено на Адмиралтейской набережной, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Невском проспекте и ряде центральных улиц, а также на подъездах к Дворцовому мосту и площади Восстания. С 20:00 до 23:00 движение ограничат на Дворцовой, Университетской и Биржевой набережных, а также на участках Невского проспекта и Дворцового проезда.

В День Победы в Петербурге будут приняты беспрецедентные меры безопасности
В администрации Петербурга рассказали о мерах безопасности, которые будут приняты в День Победы. Фото: ivbg.ru По словам зампреда комитета по вопросам...
06.05.2026
Жителей и гостей города просят заранее учитывать изменения и планировать маршруты с учетом временных перекрытий. Более подробно об ограничениях – на сайте администрации Петербурга.

Петербург День Победы Ограничения
Сотрудники стивидорного предприятия Ленобласти провели юбилейную акцию «Сирень Победы» в Кингисеппе

В рамках памятных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, АО «Ростерминалуголь» выступило инициатором акции «Сирень Победы» в Кингисеппе. 5 мая волонтеры движения «Добро.РТУ» вместе с местными жителями приняли участие в памятных мероприятиях.

В рамках памятных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечест
Фото: пресс-служба РТУ

На Аллее Победы на улице Восточной сотрудники специализированного угольного терминала вместе с представителями местной администрации и жителями близлежащих улиц высадили 50 кустов сирени.

«Мы благодарны всем участникам акции. Особенно жителям окрестных домов, которые в очередной раз с удовольствием присоединились к памятному мероприятию. Совместными усилиями мы высадили полсотни молодых кустов сирени. Уже скоро они будут радовать глаз проходящих по аллее жителей и гостей Кингисеппа», - отметил принявший участие в акции пресс-секретарь АО «Ростерминалуголь» Ренат Зайнутдинов.

Организованная стивидорным предприятием акция «Сирень Победы» стала юбилейной. Ровно 10 лет назад при поддержке угольного терминала на аллее высадили первые кусты сирени в дань исторической памяти о Великой Отечественной войне, почтения памяти павших воинов и выражения благодарности ветеранам.

Теги

АО «Ростерминалуголь» Кингисепп День Победы ВОВ Сирень Победы Акция Сирень Победы Добро.РТУ высадка деревьев РТУ

18:11 04.05.2026

18:11 04.05.2026

08:46 04.05.2026

08:46 04.05.2026

06:45 04.05.2026

06:45 04.05.2026

