В центре Петербурга 9 мая будут введены временные ограничения движения транспорта из-за парада и мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка автомобилей на ряде улиц и площадей в центре города, включая Невский проспект, Дворцовую и Исаакиевскую площади, Миллионную улицу, набережные Мойки и Невы, а также прилегающие переулки и проезды.

С 06:00 до 16:00 движение транспорта будет ограничено на Адмиралтейской набережной, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Невском проспекте и ряде центральных улиц, а также на подъездах к Дворцовому мосту и площади Восстания. С 20:00 до 23:00 движение ограничат на Дворцовой, Университетской и Биржевой набережных, а также на участках Невского проспекта и Дворцового проезда.

Жителей и гостей города просят заранее учитывать изменения и планировать маршруты с учетом временных перекрытий. Более подробно об ограничениях – на сайте администрации Петербурга.