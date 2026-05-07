Специальная комиссия провела выездное совещание в Приозерском районе. Основными темами стали ход реализации мусорной реформы, а также готовность местных объектов к работе в предстоящие праздничные дни и летний сезон.

В ходе объезда комиссия оценила работу полигона «Тракторное», который будет функционировать до 2038 года с последующей рекультивацией. Также были проверены состояние контейнерных площадок для сбора отходов в населённых пунктах Ларионово и Приозерск, а также ход создания площадки для переработки крупногабаритных отходов.

Приозерский район определён пилотной территорией для внедрения проекта по сбору и переработке строительных отходов и крупногабаритного мусора. На уже выделенной площадке планируется установить шредеры для измельчения древесных и строительных отходов, которые в дальнейшем будут направляться на вторичное использование.

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин отметил, что экологическая ситуация в регионе стабильно улучшается. Полигоны в их привычном «захоронительном» формате постепенно уходят в прошлое. По итогам выезда региональному экологическому надзору даны поручения провести проверки и составить акты о нарушениях там, где они будут выявлены. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала праздничных дней.

Напомним, что программой раздельного сбора отходов охвачены все районы Ленобласти. Баками для раздельного накопления стекла и пластика оборудовано 1286 контейнерных площадок. Актуальный перечень адресов опубликован на сайте.

Отличить ёмкости для раздельного накопления фракций просто: жёлтые баки предназначены для сбора пластика, зелёные — для стекла. Вывоз пластика и стекла осуществляется разными машинами или специализированным транспортом с двумя отсеками, которые в последствии едут по разным адресам переработчиков. Отходы стекла и пластика с контейнерных площадок направляются сразу к переработчикам.