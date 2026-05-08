Более половины выпускников колледжей и вузов Санкт-Петербурга нашли работу через Службу занятости в I квартале 2026 года, сообщает «Бриф24».

Молодым специалистам помогают не только с подбором вакансий, но и с составлением резюме, сопроводительных писем и подготовкой к собеседованиям. Также студенты еще во время учебы могут проходить стажировки и практики у будущих работодателей. Это помогает после получения диплома закрепиться на постоянном месте.

Особенно востребованы молодые кадры в производственной сфере, где сохраняется нехватка рабочих рук. Начинающих специалистов также готовы брать транспортные предприятия, включая аэропорт Пулково, метрополитен и Горэлектротранс. Для новичков там разработаны системы обучения и адаптации.

Кроме того, на рынке труда востребованы молодые врачи, медицинский персонал и сотрудники для госсектора.