В 2026 году служба занятости Петербурга трудоустроила 53% выпускников вузов

В 2026 году служба занятости Петербурга трудоустроила 53% выпускников вузов

Более половины выпускников колледжей и вузов Санкт-Петербурга нашли работу через Службу занятости в I квартале 2026 года, сообщает «Бриф24».

Молодым специалистам помогают не только с подбором вакансий, но и с составлением резюме, сопроводительных писем и подготовкой к собеседованиям. Также студенты еще во время учебы могут проходить стажировки и практики у будущих работодателей. Это помогает после получения диплома закрепиться на постоянном месте.

Особенно востребованы молодые кадры в производственной сфере, где сохраняется нехватка рабочих рук. Начинающих специалистов также готовы брать транспортные предприятия, включая аэропорт Пулково, метрополитен и Горэлектротранс. Для новичков там разработаны системы обучения и адаптации.

Кроме того, на рынке труда востребованы молодые врачи, медицинский персонал и сотрудники для госсектора.

Названы районы Ленобласти с самой высокой активностью клещей

Более сотни человек пострадали за неделю от укусов паразитов.

Роспотребнадзор по Ленинградской области представил свежие данные мониторинга активности клещей.

По данным ведомства, наибольшая активность паразитов сохраняется в Подпорожском и Тихвинском районах, где за неделю было зарегистрировано по 12 случаев укусов клещей.

Также в число лидеров по количеству обращений попали Гатчинский округ и Кингисеппский район (по 11 случаев). Во Всеволожском районе зарегистрировано 10 жалоб.

При этом случаев заболевания клещевым энцефалитом в регионе на прошлой неделе зафиксировано не было. Однако подтверждены два случая клещевого боррелиоза.

Тем временем в регионе продолжается активная вакцинация населения. От клещевого энцефалита привились 4304 жителя области, включая 2167 детей.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
