Выставка «Музыка Победы» посвящена роли песни в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.
Выставка разделена на две смысловые части. Первая — «Музыка военных лет» — повествует о том, как искусство поддерживало солдат в окопах и поднимало их в атаку. Вторая — «Песни победителей о войне» — демонстрирует, как те же мелодии звучали уже после Победы, напоминая о героических событиях.
«В витринах — настоящие артефакты эпохи: старые пластинки с записями легендарных «Священной войны» и «Катюши», агитационные плакаты и открытки, которые поднимали боевой дух бойцов. Дополняют экспозицию копии фронтовых газет и книг из личной коллекции фонда библиотеки», - отметили в областном правительстве.
Ленинградская областная универсальная научная библиотека работает по адресу Кирилловская ул., д. 19, Санкт-Петербург.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Яковлевича Кулиша в Кировске и поздравил его с наступающим Днем Победы.