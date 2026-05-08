НПАО «Светогорский ЦБК» провёл корпоративный месяц «Апрель под знаком Жизнь», направленный на улучшение культуры безопасности. По традиции, акция была приурочена к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

Как рассказали в компании, в течение апреля было проведено более 15 мероприятий, направленных на информирование сотрудников о безопасности и бережном отношении к здоровью, а также на создание здоровой психосоциальной рабочей среды в компании. Всего в тематические активности были вовлечены 2 000 сотрудников компании и члены их семей, а также представители подрядных организаций, гости комбината и жители Светогорска.

Так, например, были организованы специальные акции на проходных ЦБК, спортивные состязания (турнир по волейболу, «Бумажный забег»), интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», конкурсы, кроссворды и иные мероприятия. Их главная задача – напоминать сотрудникам о необходимости в течение рабочего дня обращать внимание на охрану своего труда или коллег рядом.

У программы есть слоган: «Каждый день, каждую смену - фокус на безопасной работе. Нас ждут дома целыми и невредимыми», а также эмблема с надписью «Жизнь. Здесь нет места травмам». Такая коммуникация позволяет фокусировать внимание людей на том, что главной ценностью компании являются они сами.