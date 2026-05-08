Родительские комитеты Ленобласти могут получить до 2 млн рублей на школьные проекты

Родительские комитеты Ленобласти могут получить до 2 млн рублей на школьные проекты

Родительские комитеты школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования области могут получить до 2 миллионов рублей на реализацию общественно значимых инициатив. Конкурс проектов проводит российское общество «Знание».

Приём заявок продлится до 29 мая. Участники могут выбрать одно из девяти тематических направлений: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое или эстетическое воспитание, а также научное познание и социализацию подростков, находящихся в группе риска.

После завершения приёма заявок проекты оценит единый экспертный совет. Список победителей будет утверждён до конца июня. Для помощи участникам организаторы проводят специальные вебинары по подготовке заявок. В ходе онлайн-встреч можно задать вопросы об участии в конкурсе, а также разобрать типичные ошибки и изучить успешные практики прошлых сезонов.

Подробная информация.

Промышленники Ленобласти продолжают развивать практики управления охраной труда

НПАО «Светогорский ЦБК» провёл корпоративный месяц «Апрель под знаком Жизнь», направленный на улучшение культуры безопасности. По традиции, акция была приурочена к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

Как рассказали в компании, в течение апреля было проведено более 15 мероприятий, направленных на информирование сотрудников о безопасности и бережном отношении к здоровью, а также на создание здоровой психосоциальной рабочей среды в компании. Всего в тематические активности были вовлечены 2 000 сотрудников компании и члены их семей, а также представители подрядных организаций, гости комбината и жители Светогорска.

Так, например, были организованы специальные акции на проходных ЦБК, спортивные состязания (турнир по волейболу, «Бумажный забег»), интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», конкурсы, кроссворды и иные мероприятия. Их главная задача – напоминать сотрудникам о необходимости в течение рабочего дня обращать внимание на охрану своего труда или коллег рядом.

У программы есть слоган: «Каждый день, каждую смену - фокус на безопасной работе. Нас ждут дома целыми и невредимыми», а также эмблема с надписью «Жизнь. Здесь нет места травмам». Такая коммуникация позволяет фокусировать внимание людей на том, что главной ценностью компании являются они сами.

«Безопасность всегда остается нашим главным приоритетом, мы уделяем ей большое внимание каждый день: информируем, рассказываем, обучаем, например, в нашем постоянном онлайн-проекте «Школа охраны труда». Для нас также важно, чтобы люди продолжали с особым вниманием относиться к своему здоровью и психоэмоциональному состоянию, где бы они ни были – на работе или дома, потому что люди – ключевая ценность нашей компании», - отметил Алексей Гришин, директор департамента экологии, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности НПАО «Светогорский ЦБК».

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
18:11 04.05.2026
18:11 04.05.2026

08:46 04.05.2026

06:45 04.05.2026

