НПАО «Светогорский ЦБК» провёл корпоративный месяц «Апрель под знаком Жизнь», направленный на улучшение культуры безопасности. По традиции, акция была приурочена к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.
Как рассказали в компании, в течение апреля было проведено более 15 мероприятий, направленных на информирование сотрудников о безопасности и бережном отношении к здоровью, а также на создание здоровой психосоциальной рабочей среды в компании. Всего в тематические активности были вовлечены 2 000 сотрудников компании и члены их семей, а также представители подрядных организаций, гости комбината и жители Светогорска.
Так, например, были организованы специальные акции на проходных ЦБК, спортивные состязания (турнир по волейболу, «Бумажный забег»), интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», конкурсы, кроссворды и иные мероприятия. Их главная задача – напоминать сотрудникам о необходимости в течение рабочего дня обращать внимание на охрану своего труда или коллег рядом.
У программы есть слоган: «Каждый день, каждую смену - фокус на безопасной работе. Нас ждут дома целыми и невредимыми», а также эмблема с надписью «Жизнь. Здесь нет места травмам». Такая коммуникация позволяет фокусировать внимание людей на том, что главной ценностью компании являются они сами.
«Безопасность всегда остается нашим главным приоритетом, мы уделяем ей большое внимание каждый день: информируем, рассказываем, обучаем, например, в нашем постоянном онлайн-проекте «Школа охраны труда». Для нас также важно, чтобы люди продолжали с особым вниманием относиться к своему здоровью и психоэмоциональному состоянию, где бы они ни были – на работе или дома, потому что люди – ключевая ценность нашей компании», - отметил Алексей Гришин, директор департамента экологии, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности НПАО «Светогорский ЦБК».