Жители Эстонии массово отправляются в приграничный Ивангород, чтобы посмотреть на масштабное празднование Дня Победы.

В преддверии Дня Победы в гостиницах Ивангорода, граничащего с эстонской Нарвой, не оказалось свободных номеров. Их все раскупили туристы, желающие посмотреть на празднование 9 мая, пишет РИА Новости.

Так, в двух гостиницах приграничного города сообщили, что свободных для заселения мест на ближайшие даты нет. То же касается четырех других отелей, где пока не удастся забронировать номера.

Отметим, что официальное празднование 9 Мая в Эстонии находится под запретом. Несмотря на это, сотни местных жителей каждый год собираются у реки Нарва и с берега наблюдают за торжествами на противоположном берегу.

