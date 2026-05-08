Эстонцы выкупили все гостиничные номера в Ивангороде перед Днем Победы

Жители Эстонии массово отправляются в приграничный Ивангород, чтобы посмотреть на масштабное празднование Дня Победы.

Фото: Скрин видео (архив): t. me/drozdenko_au_lo

В преддверии Дня Победы в гостиницах Ивангорода, граничащего с эстонской Нарвой, не оказалось свободных номеров. Их все раскупили туристы, желающие посмотреть на празднование 9 мая, пишет РИА Новости.

Так, в двух гостиницах приграничного города сообщили, что свободных для заселения мест на ближайшие даты нет. То же касается четырех других отелей, где пока не удастся забронировать номера.

Отметим, что официальное празднование 9 Мая в Эстонии находится под запретом. Несмотря на это, сотни местных жителей каждый год собираются у реки Нарва и с берега наблюдают за торжествами на противоположном берегу.

Ранее сенатор Сергей Перминов оценил вероятность провокаций со стороны Эстонии на День Победы

В Ленобласти Эконадзор изъял очередной самосвал за нарушение правил перевозки отходов

Сотрудники комитета провели плановый рейд при поддержке инспекторов ГАИ в Ломоносовском районе.

Фото: Эконадзор Ленобласти

Инспекторы Эконадзора Ленинградской области совместно с сотрудниками ГАИ изъяли в Ломоносовском районе большегруз, перевозивший строительные отходы без необходимого разрешения.

В ходе проверки двух самосвалов сотрудники комитета выявили грубое нарушение. Водитель одного из большегрузов осуществлял транспортировку отходов, не имея соответствующего разрешения, требуемого региональным законодательством. Пока инспекторы заполняли необходимые документы, прибыл собственник техники. В попытке избежать конфискации он предъявил должностным лицам документ, оформленный в электронной системе уже после того, как автомобиль был задержан. Однако это не сработало — подобная схема не имеет юридической силы, поскольку разрешение на транспортировку отходов должно действовать строго в момент осуществления перевозки. 

Техника была изъята и отправлена на специализированную стоянку, где она останется до завершения расследования. 

«Самосвал направлен на стоянку Экомилиции в пос. Семрино, где будет находиться до окончания расследования. Данный случай служит предупреждением для всех перевозчиков: игнорирование правил оформления разрешений обходится перевозчикам слишком дорого, лишая их главного рабочего инструмента на неопределенный срок», — сообщили в ведомстве.

